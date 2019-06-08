【01齊跑．Sum Sum】比賽有相很重要！　來一堂「中槍」速成課

也許旅跑是一種癮； 每次執拾行李總要帶上一兩套運動服，多帶一對跑鞋。 朋友總覺得我奇怪，旅行不是要放鬆嗎？還要兼顧訓練不是太辛苦了？對我來說，旅跑不是訓練，而是莫大的享受。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

在一個「有圖有真相」的年代，跑比賽最開心就是有靚相！「獎可以冇，相一定要有」，一直是我參加長跑比賽的「格言」。

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回看神戶馬拉松的初馬照片時還是很感動。（圖片由SumSum提供）

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尤其是海外賽事，每張相片都紀錄了我的汗水、努力和快樂，也是回憶的印記。直到現在，回看到神戶馬拉松的照片，幕幕初馬回憶還是帶來感動。平日練完跑閒聊時，卻聽到很多跑友半抱怨、半開玩笑地自稱「相片黑洞」。明明已經參加很多比賽，依然極少「中槍」。自問一直以來，在比賽「中槍率」尚算不錯，令他們甚至懷疑我：「你跑親比賽都中咁多槍？係咪自備攝影師呀？」

每個人都有自己參加長跑比賽的原因，有些人為了成績，而我很多時都為了回憶與快樂。我當然不可能自備攝影師啦，但是比賽前我總會刻意準備多做一點「小事」，吸引攝影師注意，無可否認是我一直以來的小習慣。

穿著與大會色調不同的跑衣，令自己在人海中顯得突出。（圖片由SumSum提供）

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1.穿著與大會色調不同的跑衣

個人認為比賽的衣著十分重要，它總能令你在成千上萬參賽者中突圍而出。試想想，如果大會安排白色跑Tee，而你又穿白色，攝影師能夠通過鏡頭從一片「白色人海」中輕易注意到你嗎？若果是特色比賽，例如香港街馬和Country of Origin等較富玩味的比賽，可以嘗試穿著浮誇一點，增加「中槍」機會。

一眼關七，留意遠處攝影師的位置。（圖片由SumSum提供）

2.欣賞風景之餘 留意攝影師位置

參加比賽的目的有很多，主動讓自己「中槍」，也是增添比賽玩味的方法。如果我那次比賽不是以「追時間」為目標，長跑過程中確實有很充足的時間讓人觀察、欣賞四周景物，當中包括了尋找拿着「大炮」、等待跑手走過的攝影師。

當我們預計到攝影師的位置和相隔距離，就要記得盡量跟前方跑者保持距離，否則到達「中槍範圍」時，很大機會被前方或身旁的同路人完全遮蓋。留意這個過程間，謹記跑步禮儀，無論攝影師在哪邊，都不要推撞其他跑者，反正還有很多機會，留意路況與安全還是首要，不用為要拍照而打橫跑啦！還有一個貼士，就是留意攝影師使用什麼鏡頭，如果是用長焦鏡，反正就是很長、很巨型那些，做動作就不要等到跟鏡頭距離太近時做，因為是絕對不可能拍到的！

主動跟攝影師互動，增加中槍率。（圖片由SumSum提供）

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3.互動很重要！記得對鏡頭作適當反應

攝影師總會喜歡拍出有特色的相片，除非閣下有信心自己的跑姿和氣勢已經足夠營造一幅張力十足的構圖，或者造型上已經有夠浮誇，否則我等凡夫俗子要從芸芸跑手中突圍而出，還是要和主動跟攝影師互動。最簡單的方法，就是要擺出不同的動作，表明自己已準備好「被你拍」的意圖。心心、V字、跳起等等，比賽前預先想定自己的動作，那麼多次機會，總能夠中一槍半槍吧。

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