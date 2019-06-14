【01齊跑．Lady_R】EP.2 大鬧柏林半馬EXPO　跑之前玩餐勁

跑步
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去年底，《01體育》拍了真人實況節目《Lady_R》，透過系統訓練，幫助團員突破各自的跑步目標，當中包括力求半馬Sub2的董嘉儀（Lulu）。

21.0975公里，跑過了，可惜始終未能突破兩小時大關。

機緣之下，她獲得柏林半馬的參賽機會，在長跑教練蔡欣諭（Phoebe）特訓下，期望在柏林這個PB聖地完成未完的事。

縱使距離目標依然是一步之遙，然而每一次出國比賽，當中的經歷、體驗與快樂，總不會令跑手一無所得，更是每一段見證自我完善的旅程。

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