【柏林半馬直擊】Lulu董嘉儀留憾的PB　是終點卻是跑手生涯的起點

「說實話，我不太滿意自己的成績。」董嘉儀（Lulu）周日跑畢柏林半馬，哭泣過後，情緒回復平靜。 去年跑季之初定下Sub2的目標，始終未能達成，遺憾一定有，但這不是結局。 相反，這年間Lulu經歷連月訓練和兩場半馬考驗，今個跑季，她真實地一步一步認識自己的能力與不足，對一個跑步新手來說，已經超額完成。 香港01記者曾柏熊、潘思維 柏林直擊

4月7日上午，柏林「打卡」熱點布蘭登堡門非常熱鬧，部份道路開始人流管制，但無阻路人興致，29,757名跑手由大蒂爾加滕公園和德國國會大廈附近雲奔潮湧，包圍六月十七日大街，有的邊行邊在路上熱身，有的則四出拍照留念，就算純粹前來遊覽的人，也沒因人潮阻擋周遭景物而掃興，因為此時此刻的布蘭登堡門，正是每年只在柏林出現兩次的盛會——柏林半馬拉松，人群以方向一致的步伐與城市融合，成為一幀難得一見的風景。

董嘉儀（Lulu）和AR（adidas runners）跑步教練蔡欣諭（Phoebe）身處其中，準備編寫跑步歷程新章。

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29,757名跑手包圍了六月十七日大街的起點。（潘思維攝）

說實話，我不滿意自己成績，因為我一心為爭取Sub2而來。 董嘉儀（Lulu）

未到布蘭登堡門，先到EXPO中的裝置品前selfie。（潘思維攝）

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比賽前夕，二人由酒店前往六月十七日大街起點的路上，嚴肅得令我有點害怕，不太敢像平日一般，亂入各種毫無營養的「爛Gag」，生怕影響她們的比賽情緒。我有這樣的感覺，全因比賽前兩天，無論在賽前預先圍繞賽道視察，初次親身面對終點前的布蘭登堡門、還是到滕珀爾霍夫機場的柏林半馬EXPO取號碼布的時候，兩個女生對於今次海外半馬的旅程，皆展現年輕女生遊訪新國度時「亢奮非常」的暢快心情。但想深一層，如果當時稍為細心，早就應該察覺到，兩人雖然在Expo瘋狂把玩比賽的紀念跑Tee、各種新奇產品和小遊戲，看似輕鬆愉快，但她們一直都為目標暗自思量。

Lulu希望實踐去年跑季之初所定下的承諾：半馬Sub2；她的一對一AR跑步教練Phoebe則期望突破年初1小時24分的成績；「一跑定成敗」的目標在前，二人豈能如外表所顯露般酣嬉淋漓呢？

Lulu和Phoebe在EXPO玩過不亦樂乎。（潘思維攝）

玩盡Expo後，我曾單獨跟Phoebe討論，本身膝蓋有傷而接受物理治療的Lulu能否Sub2？Phoebe坦言並非毫無隱憂：「我不擔心阿Lu完成不了，因為她是個可以忍着痛撐下去的人；她對今次比賽期望很高，有期望就有壓力，我擔心的是她會被傷痛引發負面情緒，影響發揮。當一個跑手反覆提着自己很痛、很痛，愈見急躁，只會令表現每況愈下；所以我由出發前，每當跟她談論比賽，都只是不斷提醒她『放鬆！放鬆！盡情享受比賽就可以了』。及至跑季來到最後階段，我本身都已積累一點傷，但我一直都沒對阿Lu談論過，因為作為她的教練，我不想向她傳達任何負面情緒，只希望她堅毅樂觀地盡情發揮。」

這次對話，早已預視兩人對比賽的壓力，只是一直埋藏在心底，來到賽前最後一刻，終於按捺不住，顯得不安。

來到跑季末，我本身都有點傷，但我一直都沒有跟Lulu提過，因為作為她的教練，我不想向她傳達任何負面情緒，只希望她可以堅毅而樂觀地盡情發揮就好了。 AR跑步教練 蔡欣諭（Phoebe）

這場應該是二人起跑前夕「笑得最燦爛」的一張合照了。（潘思維攝）

距離起跑第一槍的上午10時還有一個多小時，人群陸續步入起點，Phoebe和Lulu走出德國國會大廈外水洩不通的道路，終於在共和國廣場旁邊找到一條人流較少的道路，開始動態熱身。熱身的跑動理應是easy pace，但我不知因為二人比賽前不自覺連熱身都跑走了？還是確實感到緊張？我跟着她們邊跑邊拍時，發現她們除了教練與學員間的必要指示，鮮有額外交談。Phoebe再三提醒Lulu切記「享受比賽的心情」後，二人就分道揚鑣，前往各自的起跑區域。

起場人太多，一直走到共和國 廣場旁邊方找到一條人流較少的道路做動態熱身。 （潘思維攝）

當然，柏林半馬的熱烈氣氛總算漸漸紓緩二人繃緊的心情。21.0975公里的賽道，穿越夏洛滕堡宮、威廉皇帝紀念教堂、柏林大教堂、尼古拉教堂和終點布蘭登堡門等著名地標，兩旁站滿男女老幼市民，各式各樣的樂隊夾道歡迎跑手，甚至有不少居住在賽道兩旁的居民都將頭伸到窗外，高聲為跑手喝采，縱使我們無一通曉德文，但從市民的姿勢與表情，都可深深感受到他們對整個比賽的熱情，並非跑手有跑手跑、市民有市民抽離，是一次真正融入城市的互動，感覺整個城市都支持自己之下，Lulu直言因為柏林人的熱情而「能量加乘」，哪怕纏擾她多時的膝傷比想像中更早出現。

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Lulu回憶說：「來德國之前我還擔心天氣太冷會不適應，還好當日陽光明媚十分和暖，已經減少部份隱憂，不爭氣的只是自己；其實由起步2至3公里之間，我的膝蓋已開始作痛，10公里之後，膝痛更影響我的動作，小腿有抽筋的感覺。我也想不到，自己在腳痛之下也可跑下去，我想是意志加上比賽氣氛令自己堅持。我記得賽道上看過數不盡的柏林市民為陌生人打氣，小朋友也伸手來想跟我們擊掌，過程間其實很多互動，只是因為我已經太累了，很難給他們反應；但我感受很深，例如我看到路上不時有人打鼓奏樂，他們跟我們一樣，明明看到已經很累，都堅持了整個半馬比賽，是一件全城都很熱血的事。他們沒有放棄，參加比賽的我又怎能放棄？這兩個多小時間，膝蓋是痛，我只是心裏不斷叫『董嘉儀加油呀』，提醒自己捱下去。」

全個柏林半馬，Lulu幾乎都是忍痛完成。（潘思維攝）

我給自己的下個目標不是成績與時間，而是先要求自己多點訓練、多做功課，維持到一星期三、四課的頻率；做足準備，才想未來比賽中再次挑戰Sub 2成績的事。 董嘉儀（Lulu）

首10公里，Lulu控制得不錯，50多分鐘已跑過半程，但牽一髮動全身，身體一部份狀態欠佳，後果是整個跑步動態崩潰，來到19、20公里，明明抬頭遠望就是布蘭登堡門頂端的勝利女神像，但這段路程穿越很多彎路小路，跑來跑去都未到，Lulu形容當時是幾乎「昏迷」的感覺，再望一望錶，已接近兩小時，終點愈來愈近，但Sub2的機會愈來愈遠，要放棄了嗎？

「不可以！堅持了那麼久了，做不到Sub2，最少也要比上次好。」

衝過布蘭登堡門一刻，振臂高呼。 （潘思維攝）

最後的直路，Lulu閉起雙眼、咬緊牙關衝過終點，時間是2小時06分，近兩個月的AR改良特訓，她比兩個月前的初半馬快了約1分鐘。汗水換來PB，縱使Sub2目標未成，我以為Lulu該會愉快地走回出口處，跟半個多小時已衝過終點的Phoebe會合。現實的場面卻令我有點手足無措，Lulu看到在鐵閘外的Phoebe時，情緒崩潰了，立即抱着對方埋首大哭：「我回來了，雙腳很痛，目標未能達成，但我終於回來了。」

原來當時Lulu並不知道自己跑出PB，因為按照她的手錶，時間比2月全城街馬更慢，距離Sub2的目標更遠。早已查閱大會時間的我，立即告訴她其實已跑出PB，打算安撫她的情緒，但已回復平靜的Lulu依然不滿意，她說：「說實話，我不滿意自己成績，因為我一心為爭取Sub2而來。」

「你已經做得很好了，我才接手訓練你一個多月，我自覺整個課程安排未足夠令你的半馬成績有明顯進步；未來我會給你更多不同類型的訓練，針對提升速度。但你一定要記住，不要總是提着自己『不行、很痛』了。」Phoebe安慰說。

Lulu看到在鐵閘外等候她的Phoebe時，立即便抱著對方埋首大哭。 （潘思維攝）

跑步是一種生涯運動，是一場跑足一生的比賽。「2小時06分」的半馬時間，不會是個烙在身上抹不走的印記，只是起點兩旁的旗幟上，那些激勵自己奮發前進的口號。比賽過後，未盡滿意的成績殘酷地擺在眼前，當我問及Lulu下一個跑步目標時，她未敢言明，只希望往後更努力訓練，維持一周三、四課，才再計劃下一次Sub 2挑戰。聽起來好像有點殘酷，卻是這個「跑手」又一次成長的證明。

是的，我稱她為一個「跑手」，這是個她一直否認的身份，但我堅持。

這大半年間，由我邀請她參加《Lady_R》，到加入AR遠征柏林半馬，我已親眼見證一個鮮有運動的女生，蛻變成一個執著於跑步表現的人。

對喔，董嘉儀，你是一個跑手。

敢於用腳步挑戰自己，就是一個名正言順的跑手了。 （潘思維攝）

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