【跑步人誌．Lulu董嘉儀】柏林半馬征程展開　盼以Sub 2圓滿跑季

大半年前，我們邀請董嘉儀Lulu參加實況真人節目《Lady_R》，透過系統訓練，將她由鮮於練跑的女生，訓練成「初半馬」跑手。 21.0975公里，跑過了，卻未實現Sub2的目標，但正是這點「不完美」，Lulu接受adidas Runners（AR）邀請，參加柏林半馬。 這種對待跑步的偏執，標誌着一個「跑手」的誕生與成長。有付出就有收穫，我從董嘉儀（Lulu）身上，完全感受到這一點。 攝影：潘思維

笑就等於不認真？

想深一層，兩者確實沒有邏輯關係。笑着練習，或許純粹享受過程，又或者對未來成績的嚮往，又或者珍惜隊友間的情誼。性格陽光樂天，幾乎任何時候都面帶笑容的Lulu，正是她這種特質，很容易令人誤會她以玩票性質對待運動。

「01齊跑」已經上線 立即下載01 App 齊跑齊贏豐富獎品

【重要資訊】用跑步數據贏獎品 按此了解「01齊跑」玩法

笑不代表不認真，卻是Lulu真心喜歡、認真投入跑步生活的印記。（潘思維攝）

今年初，《Lady_R》團隊按照跑手進度部署拍攝內容時，我都認為Lulu最大機會完成不了初半馬的目標，我們覺得她體能耐力不足，訓練表現不搶眼，若按平日訓練的步速和體能下降程度估算，即使最終完成，都大約在2小15分至2小30分之間，與Sub2相距甚遠。最後Lulu用行動給了我們一巴掌，這個毫無半馬經驗、看似柔弱而且帶傷上線的女生，大半程都忍住膝痛和淚水，以2小07分衝過終點。回憶那次初半馬，Lulu給自己打個80分：「那時真的很辛苦，跑了10公里左右，已出現腹痛、膝痛的雙重打擊，但我只是不停提醒自己，停下來就等如放棄，絕對不可以停下！完成整個比賽，是我總算滿意的原因。」至於還未取得的20分，正好說明她能力不止於此，而且她不是隨便說說就算，矢志在跑季完結前彌補這點「未盡人意」。

「一月街馬後，我是懶了一點，卻令我體會明白跑手為何喜歡『比賽接比賽』，因為我們都需要比賽作為目標，作為進步的動力。贊助商邀請我跑柏林半馬，考慮過後，還是想實現Sub2目標。」 董嘉儀（Lulu）

提升至半馬Sub2水平於Lulu（左）而言絕不容易，她除了每周參加AR訓練課，亦有AR教練Phoebe（右）額外一對一指導。（潘思維攝）

我問Lulu，這幾個月會否是她生命中跑得最多的日子？她不需多加思索，給我一個確切的答案：

是的，毫無疑問。

為了完成首個半馬，過去半年Lulu每周都恆常練習，1月13日跑畢全城街馬後不久，又接受AR訓練，換言之，她近乎整個跑季都沒停步。當然，由她2月中得知柏林半馬，到兩日後（4月7日）起跑，不足兩個月，要練出Sub2的能力並不容易，固此Lulu除了每周參加大眾都能報名的AR訓練課，品牌亦安排了AR跑步教練蔡欣諭（Phoebe）單對單指導Lulu，每周最少練兩課。Phoebe坦言，根據她這個月對Lulu的有限觀察中，首先針對速度與跑姿安排訓練計劃。

「我看Lulu的配速，10K和半馬分別不大，換言之，她不了解自己的進步空間和進程，我要她在訓練中掌控不同的速度，真正比賽時，才能好好調配。」 AR跑步教練 蔡欣諭（Phoebe）

大腿肌肉太緊，膝蓋有點傷，跑初半馬時令Lulu吃盡苦頭。（潘思維攝）

跑姿方面，Phoebe認為Lulu依然有提手過高、提腿不足等問題，但始終Lulu在《Lady_R》有一定訓練，跟Phoebe很多學生比較已不算太差。然而，Lulu於初半馬當日跑到10公里就腹痛和膝痛，據她的物理治療師指出，這或許跟Lulu太心急有關，連月來為了跑得快，不時在未有教練下用了錯誤動作去反覆跑步和負重，大腿肌肉太緊，自然牽一髮動全身。經過物理治療後，Lulu自覺有所改善，但Phoebe強調跑姿這回事，需經反覆練習加上提升肌力，才能改善，當下只可提醒她平日多加注意，以及特意安排她參加AR的瑜伽課，拉鬆繃緊肌肉。

跑姿一時三刻難以改變，故Phoebe要求Lulu（圖）在AR跑步課以外還要參加AR瑜伽課。（潘思維攝）

+ 3 + 2

柏林賽道平坦，有利跑「PB」，Lulu矢志跑出比1月時快7分鐘的成績，但首要條件還是進一步掌控配速，她於過去個多月的訓練對此下苦功——雖說Lulu和教練Phoebe份屬好友，但Phoebe走入訓練場後就一定「冇情講」，其中一課令Lulu印象尤深。「當日一對一課，本來約好在沙田運動場練，到達後才知當日封場，於是臨時改往上水跑，但路程中下起大雨，到達運動場時還未減弱，我想到反正都走了那麼多路，沒理由離開吧，於是那一課便在大雨中渡過，而且是20次400米的間歇跑，以前我最多都只跑過10次600米，我還在質疑自己時，Phoebe就一句壓過來，『如果你連這訓練都做不了，你跟我說想到柏林Sub2？』，於是我就開始跑。」

「那課我是刻意安排的，你不覺得這是令你心理成長的一課嗎？」Phoebe打趣地說。

「我知道這是激將法。」Lulu答。

「那次我要求你用5分鐘左右的速度，走畢20次400米，是要你知道自己的體能和速度可推到什麼程度，打低『想放棄』的心態，這次訓練不易完成，但你完成了，你不覺得身心皆有明顯改變嗎？」Phoebe解釋自己的策略。

Lulu（左）形容Phoebe（右）在訓練以外是好友，訓練時卻「毫無憐憫」。（潘思維攝）

兩個女生，亦師亦友，其實二人的處境十分相似，Lulu想在柏林半馬打破初半馬的時間，成為Sub2的半馬跑手；Phoebe則除了親身帶領學員上線之餘，亦希望打破年初在丸龜半馬1小時24分的PB；同一路上，各有期望，文章寫畢之時，比賽尚未開始，一切皆為未知之數，留待之後的訪問中，跟大家一起見證吧。

笑不代表不認真，卻是Lulu真心喜歡、認真投入跑步生活的印記。（潘思維攝）

AR是一個連接世界60多個城市的跑步社群，由不同教練針對跑步、營養、心理、裝備和恢復等環節，為跑手提供專業運動員般的訓練。下載RUNTASTIC應用程式，跟住以下步驟登記，即可體驗AR的跑步課程：

步驟1：下載RUNTASTIC應用程式，登記成為RUNTASTIC用戶（https://www.runtastic.com/en/apps/runtastic）

步驟2：登記後，在「個人檔案」頁面選取「群組與社群」，或進入http://bit.ly/adidashkXruntastic

步驟3：在「群組與社群」的上方選取「探索adidas Runners」，加入成為adidas Runners Hong Kong群組