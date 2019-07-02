【01測試】破世界紀錄的Carbon X　弧型中底碳纖維板「彈起」腳步

Hoka One One可說是厚底兼前傾跑鞋的表表者。Nike早前把碳纖維板放進跑鞋，更使這類跑鞋受大眾認識追捧。 今次測試的Carbon X是Hoka One One品牌中第一對有碳纖維板的跑鞋，坊間自然將之與VaporFly 4%比較。碰巧我兩對都穿過，可以比較兩者分別。

01測試

測試産品：Hoka One One Carbon X

測試內容：晨跑6次，最短5公里，最長12公里

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倒轉可看清鞋底呈弧型。（區嘉俊提供）

5月4日，Hoka One One舉辦一場Project Carbon X 100公里比賽，請來世界各地高手穿上Carbon X參賽，目標是打破100公里比賽世界紀錄。雖然功敗垂成，但大家沒有失望，因為已經打破50英里（80.47公里）世界紀錄。從比賽性質可見，Carbon X定位是超長距離的快鞋。

Hoka One One的跑鞋呈弧型，Carbon X則是品牌中首對有碳纖維板的型號，兩種特質配合得很好，技術相當成熟。中底很闊，腳掌不會感到擠壓，穿起來跑長課都不需擔心腳部發腫而舉步維艱。

按圖看清Hoka One One Carbon X細節：

不能忽略Carbon X的鞋面，物料十分柔軟透薄，透氣度高。不過有利亦有弊，柔軟同時減低支撐度，加上Hoka One One比一般跑鞋「高」，當跑手轉彎和跑在凹凸不平道路，要特別小心「拗柴」。

比較Carbon X 與 VaporFly 4%，兩者都引導跑手往前傾，最大分別是VaporFly 4%較輕，Carbon X則較耐用。VaporFly 4%中底柔軟，反應較快，有利半馬和馬拉松距離。Carbon X中底提供更高強支撐，估計超級馬拉松都能應付自如。

鞋掌很濶。（區嘉俊攝）

試後感

晨早跑步，身體「未瞓醒」，跑步時不願提高腳，反應都不敏銳。Carbon X就清晰「彈起」我的步伐，使身體略為傾前，有利往前跑下一步。單在晨跑，已充分感受到其弧型中底和碳纖維板威力，使跑手往前彈起及傾前，功效顯著。當然，鞋底反饋效果與跑姿有密切關係。

Hoka One One的跑鞋中底較厚和硬，值得討論是腳掌哪一位置先着地。我穿其他款的Hoka One One跑鞋，必定是後腳掌先着地，只因它後掌位置高和中底厚。勉強彎曲腳掌而改變著地位置，不如順勢而行，由後掌滑到前掌。

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日常穿它上街都感受到人往前傾。（區嘉俊攝）

Carbon X與前作有分別，前後掌落差較少，配上碳纖維板就較易彎曲和前傾。個人經驗是穿Carbon X時接近全掌落地，力量快速傳輸到前掌並彈起腿部。

有前輩說現在的跑鞋大多厚底和前傾，怕穿得多令腳部肌肉「偷懶」，說法其實不無道理。這類跑鞋很省力，幫助跑手長跑長有，可是，腳掌不能隨意折曲，與傳統薄底跑鞋相比，新型厚底跑鞋發力不夠順暢，反應不夠快。因此，跑手選擇跑鞋要考慮自身目的和特質，不要盲目跟風。

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