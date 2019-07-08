【01齊跑．跑向日本】港九新界三段斜　及早備戰那霸高難度賽道

又過一星期，快有300名「01跑手」完成《01齊跑》「沖繩那霸馬拉松名額全包宴」21K挑戰，有機會參加本年12月1日那霸馬拉松。 那霸馬舉行時天氣濕熱，賽道充滿暗斜，而且前半程從海邊跑上海拔100米。一般跑手如果掉以輕心，小心被「殘酷之門」拒諸閘外。 漫長上斜落斜，練習時提早挑戰大斜路，既提升狀態，亦及早做好心理準備。今次設計包含大斜路的跑步路線，港九新界各有一條，供大家參考。

參考那霸馬拉松路線的高度圖，起點接近海平面，從10公里起陸續出現斜度較大的上斜路，而17公里至20公里，更要持續上斜，爬升60米。不提早習慣跑上斜，容易耗盡力氣，在往後的落斜及平坦路段「拉車」。

以下三條路線，都有持續上斜，垂直幅度約100米的長命斜。路線途經水機或便利店，部分設有儲物櫃，方便練習。

那霸馬前半程不乏急速上斜，要由海邊上升至海拔100米。（大會網頁截圖）

港島（東區柴灣道） 路線：愛秩序灣海濱花園＞愛秩序灣公園＞耀東邨＞梁李秀娛小學＞柴灣道＞小西灣公園＞柴灣道>阿公岩>愛秩序灣海濱花園 長度：約12.7公里 補水：愛秩序灣海濱公園、愛秩序灣公園、小西灣公園、柴灣體育館 儲物：西灣河體育館

港島區大斜路，除了寶雲道，勿忘東區長命斜—柴灣道，更可以連同耀興道，一氣呵成「又上又落」。從愛秩序灣海旁出發，在西灣河上耀興道，緊記不要「去盡」。因為跑完耀興道才完成第一次上斜，落斜到底，足足一公里的柴灣道斜緊接而來。柴灣道兩邊斜路各張一公里，到頂後落斜要慢，完成後可以將有一大段平坦路段。小西灣公園有水機，可以補水及稍作休息，回程時再次挑戰柴灣道。

兩段斜路都「好甘」，訓練量少的跑友初期宜縮短距離，先嘗試跑其中一段斜路，例如上柴灣道頂後折返下斜，習慣一下。

圖片導航港島東兩大斜路（按圖放大）：

+ 35 + 34 + 33

從西灣河海旁跑上耀東邨，上升度超過100米。

九龍（九龍東新清水灣道） 斧山道運動場＞彩虹港鐵站＞新清水灣道＞順利邨、順安邨、順天邨＞康寧道＞振華道（樂華邨、佐敦谷遊樂場）＞牛頭角道＞觀塘道＞斧山道運動場 長度：7.8公里 補水：斧山道運動場、牛池灣體育館、振華道體育館、佐敦谷遊樂場 儲物：斧山道運動場

不用上飛鵝山，跑得完新清水灣道彩虹段不喊累，已經值得鼓掌。從牛池灣開始到順利邨，2公里路段一直上斜，爬升高度超過100米，考驗腳力更挑戰意志。完成上斜後，建議不要沿原路「直衝」回斧山道。改為繞過順天邨，從樂華邨轉出牛頭角，緩緩落斜可減輕雙腳負荷。

此路線沿途補水及休息位處多，但牛頭角道起的路段人流及車流較多，請小心前進。

新清水灣道相當長，點擊圖片跟住跑（按圖放大）：

+ 24 + 23 + 22

彩雲道外的天橋俯瞰新清水灣道，猶如看不見盡頭。

新界（荃景圍環山跑） 荃灣西約體育館＞荃灣海濱＞荃景圍天橋＞荃德花園＞荃景圍（原路折返） 長度：3.5公里 （荃景圍一圈約1.3公里） 補水：荃灣西約體育館、柴灣角遊樂場、荃景圍遊樂場 儲物：荃灣西約體育館

青山公路是新界區跑友「道場」，沿途上、落斜多，但高低差不算大。如果想加插斜路訓練，建議試試繞着荃景圍練習上落斜。短短數百米上升超過60米，相當適合鍛鍊大腿力量。而且，路程短又隨時可返回海濱，沿途有兩個補水位。

此路段車流不算多，不過途經港安醫院，且有不少巴士站，要留意交通。

荃景圍環山跑路線（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物