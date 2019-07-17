【01齊跑．Sandy】淺談練斜心得　均速步行上斜一樣有用

絕多數長跑比賽都不會平路一條，上下坡的折磨在所難免。 很多跑手都為此特意操斜路，但對於我這種惰性強、自信低的人來說，還是覺得很痛苦，所以我會選擇一些進度慢一點，但持之以恆總有成績的方法。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

初學跑步時，選擇公園或運動場練習。一來我是個「大路痴」，迷路的機會很高，兜著同一個圈跑便不會走錯路；二來，我害怕跑斜路，腳軟之餘心肺亦負荷不了。但隨著跑步的日子愈來愈長，我對斜坡不再那麼抗拒，反而覺得有上有落的路，比平路變化多一點，樂趣也多一點。上坡加點力，落坡輕鬆落讓自己回一回氣，互相抵消後也不算太辛苦。

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操斜路實在太痛苦。

那霸馬拉松，以於溫和天氣中跑斜坡聞名，每年被關閘攔住未能完賽的人多不勝數。雖然我沒有跑過那霸馬，跑斜坡也不是我的家常菜，但類似的地勢亦非未曾體驗過。例如年初舉行的中國沿岸馬拉松，起伏很大。能夠順利完成的話，大約等於跑到渣馬尾段上西隧，有能力不怎樣跌速下直奔上去。

朋友都問我是如何備戰這大波幅的賽道，是否平日經常跑斜坡？其實也不是，我依然是以平路為主，緩斜為副，久而久之，身體便會慢慢適應，比賽時亦不覺太辛苦。

跑斜路艱辛，但還是可以慢慢適應。

在香港，可以練斜的地方其實很多，我平日在斧山運動場上跑步課，很多朋友都會從斧山道上飛鵝山，是條很好練習路線。但對於我這種惰性強、自信低的人來說，一看到一望無盡的斜坡便會腳軟手震，難度的確高了點。因此，我還是會選擇一些比較低難度的路作起步。

平日若能早一點到場，我都會在運動場外面繞幾圈，因為斧山運動場外圈長約800米，每圈升幅十多米，不算太辛苦。上斜時密步上，專注自己的呼吸和步頻節奏，就會暢順很多。如此類推，每星期持之以恆跑幾圈，習慣了之後縱使稱不上練得一身好武功，至少對肌力和心肺也有些少幫助。

朋友喜歡由斧山道上飛鵝山練習，看到都怕。

另外，很多朋友練跑的青山公路也是個不錯選擇，由荃灣西鐵路站一直跑到黃金海岸，來回約32公里，沿路有不少路段微上微落。炎夏時跑起來確實有點費力，但有上便有落，有苦亦有樂，沿海岸線跑十分享受。32公里間，累積上斜有200多米左右，是跑長課的好地點。

至於對抗炎熱方法，我會用「愈怕愈要面對」的心態應付。生命可貴，我沒有在炎夏衝圈的勇氣和能力，就連在烈陽上慢跑也相當吃力。於是，朋友建議我夏天先上山玩玩，不用跑上坡，而以均速行上梯級和斜坡，已經是一種很好的鍛鍊。由於上落梯可運用到跑平路時難用到的肌肉，對跑步也有幫助。而山上的風景優美，也有不少樹蔭，偶然享受山野的「天然空調」，也是一件賞心樂事。

夏天先上山均速行上梯級和斜坡，已經是一種很好的鍛鍊。

調整期過後再練路跑，身體自然較容易適應。

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