【01齊跑．Sum Sum】跑步是為了吃更多　嬴得快樂比減肥更有意義

人人都說跑步會瘦，每月二、三百公里，怎可能會肥呀？ 然而我卻說：「世事無絕對。」我就是中了「跑步不瘦降」的表表者； 所以不時都有朋友揶揄我：「點解你跑全馬都咁肥？」 好吧，今次就跟大家分享，為什麼我跑極都不瘦之秘密。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

我一直都承認，我是一個吃貨，「跑步是為了吃更多」是我的口頭禪，也是一直以來令自己跑步的目的之一；因此我常常會用「獎勵自己」作理由，尤其是每當跑完長課後，我都必定會吃餐好的好好慰勞自己，吃，幾乎成為我跑步訓練日程的一部份；因此我嘴邊雖然總掛着「想瘦、想瘦」的碎碎念，但嘴巴跟雙腿一樣總是停不了。於是每次吃完都很有罪惡感，第二天又一定要至少跑過10公里以上，良心才會好過一點。如是者，我想自己不過是不停消耗吃進去的東西罷了...

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跑極都仲係好肥呀！

當然，凡事都有失必有得，自從真正愛上和投入了跑步的生活，我的確因此而認識了很多「跑友」，大家除了交流跑步心得、一起操練外，閒時亦會相約一起「操胃」。每星期，總會有一班人定時定候相約跑步、行山，然後晚上來一頓豐富晚餐，一起玩樂與進步，將千辛萬苦地消耗的卡路里又吃回來。雖然瘦不了，但很快樂。又想深一層，其實女生渴望擁有又瘦美的身段，其實都是為了快樂，那麼即使瘦不下來，卻又圓滿了追求快樂的初心，這種生活的過程好像比純粹追求結果更滿足，各位同意嗎？

有時偶爾又跑個海外馬，跑全馬前又要「儲碳」；完成賽事了，又因為離開香港的旅遊心態，加上跑個長課都要獎勵，完賽後根本沒有「停口」的理由。正餐、點心、甜品、零食通通放進口裏就對了！於是乎，跑步之後的我雖然沒有繼續肥上去，但......也瘦不下去，全因它已成為了我吃得更多、更快樂的理由。

跑全馬的人一定瘦？單單跑步當然可以，但跑手的生活，卻不一定令人瘦。

我呢，一直都十分希望愈跑愈瘦，不過吃東西又確實太快樂，算吧，反正快樂、健康，又不會太肥，還是個不錯的結果吧。

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