【01齊跑．Sum Sum】解決賽前緊張情緒　五個法則訓練身心

近日一些熱門馬拉松比賽陸續宣佈抽籤結果，各位中籤嗎？ 還有幾個月就開始馬拉松賽季，各位進度如何？ 我是個很容易被情緒影響表現的人，由報名完成一刻開始，就開始緊張；因此，我相信「準備多好過少」的態度，不論心身都一樣。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

我很容易緊張。小時候參加校際朗誦比賽，因為太緊張，忘了台詞；人大了，每次報名比賽之後，強烈不安感隨即而來——怕練習不夠，比賽時發揮不好。心理影響生理，緊張情緒就是表現變差的原因之一。於是，為了應付馬拉松比賽前的緊張情緒，我漸漸養成一些賽前調整身心的習慣，慶幸大多數比賽最後都沒什麼差錯，甚至比預期跑得更好。

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放鬆心情，比賽才能有好發揮。

1. 嘗試有助放鬆又可保持運動量的訓練

我曾經太緊張，既怕預備不足，又怕多吃一點就發胖，整個人變得神經質，當時除了跑步和工作，便沒有其他生活，以為只有不斷跑才有用。有時實在不用迫得自己太緊，除了日常跑步訓練，每周抽一兩天做其他運動，跟不同的社交圈子互動，我選了瑜伽和行山，放鬆心情亦可保持運動量，效果反而更好。

練跑之外，每星期我會抽一兩天做瑜伽。

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2. 加入日間訓練

很多跑手習慣下班後夜跑，晚上較涼快，又不用接觸陽光。但現實是大多數馬拉松比賽都在上午，日本的馬拉松大約早上九時起跑，台灣的則更早一些，清晨五、六時起跑也是常態。如果身體不習慣於上午時份進入運動狀態，比賽時或者難以發揮。我通常每個周末都抽一個早上跑長課，讓身體適應早上跑長距離的感覺，近來更在上班前加入30至40分鐘的朝活，習慣早起。

別只在晚上練跑喔。

3. 不要為跑季定太多目標

比賽全力以赴，十分合理，但自從我參考過川內優輝於《市民跑者之王》一書中分享的心得，就開始反思「收放」的重要性。其實每個賽季最好只有一、兩個重點比賽，其餘只抱長課練習心態，絕對沒有問題。反而比賽會出現很多日常預料不到的狀況，令我學習如何處理突發事，亦可更了解自己的狀態，慢慢調整與部署，總比盲目死衝的成功機會高，心情亦不用太繃緊。

一個賽季，定一、兩目標就夠了。

4. 聽音樂、吃東西 做開心的事

開心感覺從來容易讓人忘卻不安，我選擇聽音樂紓緩情緒，就算在比賽中都會聽音樂。作為一個運動型肥妹，除了跑步，吃東西最令我心情愉快，吃甜點心情更好，反正要跑個全馬，偶爾吃一點也沒所謂吧，有時候都不要迫得自己太緊。

每人都有不同令自己開心快樂的事，未必需要跟我一樣，可能是看戲、可能是到處逛逛。總之跑步本來就是令人開心的事，被它影響日常情緒反而是本末倒置。無論多喜愛跑步都好，都不要讓它變成生活上的唯一。

偶爾也要放一放假，吃點喜歡的食物。

5. 比賽前自我鼓勵

來到比賽前一刻，雖然很老套，但不要忘記跟自己「self talk」，腦海中不斷提自己：「我一定得！」別以為這是自欺欺人，不停催眠大腦其實非常有效，起跑前深呼吸一口氣，三、二、一，起跑！

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