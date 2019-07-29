【01齊跑．跑向日本】贏富士山馬拉松套票　跑在湖畔與紅葉山間

「01齊跑」從5月開始推出「跑向日本」虛擬跑系列，鼓勵01跑手風雨不改，保持勤跑，以汗水換獎賞。水戶馬、大阪馬、那霸馬之後，請你在湖光山色下，挑戰馬拉松。 「跑向日本」第四彈，「01齊跑」送出本年11月24日富士山馬拉松名額連機票住宿套票，名額1位。 跑在富士山下，步步圍繞兩湖，如此馬拉松旅程，未出發先心動。心動，立即行動，21K虛擬跑已經開始。

【重要提示】01齊跑只准每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「跑向日本 富士山馬拉松」虛擬跑挑戰。

按此連結進入01齊跑，參加「跑向日本 富士山馬拉松」虛擬跑挑戰頁

直至下月28日，大家只要參與後同步數據21K，跑完答問題即有機會得獎。

「01齊跑」跑向日本第四彈，送你富士山馬拉松旅遊套票，挑戰已經開始，8月28日晚上11時59分59秒完結。

足足一個月時間給你慢慢累積里數，只要登入01齊跑挑戰頁，按下「立即參與」後跑夠21公里，同步數據，只要填妥表格回答「富士山馬拉松點解吸引你去跑？」。答案有趣，能夠感動齊跑團隊，就有機會奪得富士山馬拉松全馬名額，連機票及4日3夜住宿套票。有關是次活動介紹及資訊，可按此連結。（詳情請參閱載於挑戰頁內的條款及細則，一切以條款及細則為準。）

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

日本給你的第一個印象，或許是日照頂峰的「世界遺產」富士山。富士山馬拉松（Fujisan Marathon）就在「聖山」之下，圍繞旅行熱點河口湖及西湖，熱血走一回！跑馬拉松，目的各有不同。這一戰推介你放鬆心情，抱着漫遊之心上路。

富士山馬拉松沿途景色美不勝收，幾乎全程都有「打卡」位。在不影響其他跑手情况下多多拍照，留下金黃色的美好回憶。

穿過黑暗隧道，遇上一片紅海，富士山馬拉松舉行時正值河口湖女紅葉季節。（富士山馬拉松官方網頁）

11月底，日本將要秋去冬來，富士山海拔逾三千米，已積上白雪。（富士山馬拉松官方網頁）

1. 富士山白雪蓋頂

簡而言之，富士山馬拉松的賽道從河口湖東側出發，經過河口湖大橋穿過河口湖後與北岸向西跑，圍繞西湖一周後再經河口湖南岸跑回終點。富士山就在兩湖的南方。時為11月底，只要天氣晴朗，必定可以看見富士山峰頂蓋雪，就算山頂雲霧飄，亦別有一番風光。

跑着遊河口湖與西湖，樹葉泛黃泛紅，富士山氣勢磅礡。（富士山馬拉松官方網頁）

2. 「11號」遊河口湖、西湖

遊客遊覽河口湖，十居其九在水中央，坐上觀覽船慢慢欣賞。跑富士山馬拉松，一樣可以「在水中央」。跑過大約10公里之後，從湖的南岸經過河口湖大橋跑向北岸，拿出手機與富士山自拍吧！而且，全條路線地勢相當平坦，急劇上斜路段只有西湖的十二岳登山口一段，限時6小時也不算困難。

紅葉遍佈山頭，夾在部分常綠樹或未見紅的樹木之中。想不想邊跑邊賞紅葉？（富士山馬拉松官方網頁）

3. 跑在漫山紅葉時

名副其實「紅葉跑」，因為11月下旬，通常是河口湖一帶漫山紅葉的季節。葉片正好染上緋紅，加上陽光，山谷染成金黃色，又帶着一點綠。湖水襯托下，隨時停下拍照，也有明信片的漂亮景致。

想擁有一座富士山？從今屆開始跑吧。（富士山馬拉松官方網頁）

富士山，五年可以「建成」！（富士山馬拉松twitter）

4. 「山」形獎牌

獎牌不一定圓形，不少馬拉松的完賽獎牌都會融入賽事主題。富士山馬自2017年第6屆開始，獎牌設計為「山」形，配合富士山主題。為吸引跑手回頭，獎牌更可拼合，只要集齊5塊獎牌就可砌出立體「富士山」。就算第一次參加，只得一塊獎牌，拿着與「真．富士山」來個紀念合照，已是最好回憶。

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

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