【跑步】埃塞跑手貴州馬拉松領獎時不支倒地　頒獎儀式如常進行

上周末完成的貴州六盤水市馬拉松，一名跑手在頒獎時不支倒地，但頒獎程序未有因此而暫停，頒獎的六盤水市體育局楊繼軍局長，更將花束放在跑手的腳邊。他事後稱該選手未有暈倒，亦有完善的應急方案處理。

上周日（28日）舉行的貴州六盤水市馬拉松，由外籍跑手包辦男﹑女子馬拉松的三甲。在頒發女子三甲獎項時，奪得季軍的埃塞俄比亞跑手在台上突然不支倒地，但頒獎儀式並未有因此受影響，主持人示意繼續進行，只有兩名義工照料倒地的跑手，負責頒獎的六盤水市體育局局長楊繼軍，眼見該名跑手倒地後，將手上的花束放在她的腳邊，及後才有醫療人員走向台上，以擔架抬走季軍跑手，但頒獎儀式並未有停下來。

逐格睇：人倒地 獎照頒（按圖放大）

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這段頒獎片段在微博瘋傳，不少中國網民指賽會的安排不當，並未有因有人倒地而應變，直指選手的健康更為重要，應先暫停頒獎，照料倒地的跑手，而該名頒獎嘉賓將花束放在腳邊的舉動，更使不少網民直言如「掃墓」，並質疑當局沒有應急方案。

中國網民在微博上指大會安排不當。（微博截圖）

《北京青年報》及後訪問當時頒獎的楊繼軍，他表示在頒獎前曾向該名跑手查詢她的身體情況，對方沒有回應才開始儀式。該名埃塞俄比亞跑手最後被醫護人員以擔架抬離現場，楊繼軍則解釋只是先將花束放在旁邊，並上前查看跑手的狀況，「該名跑手並沒有在台上暈倒，只是以平躺的姿勢休息，而我亦不是將花束送給她，我先放下花束去查看她的狀況，然後便指示醫護人員立即上台處理」。他重申比賽在各方面亦有安全措施，他及後亦有到酒店探望該名跑手，她的康復進度十分理想。