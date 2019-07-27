【01齊跑．Sandy】休季期需調整心態　重新尋思索跑步的初心

無論年底與年初，都是跑步比賽最密集的時候； 不論本地賽，還是受港人歡迎的日本賽事，很多都在秋冬舉行； 賽季結束於我來說，感覺就像學生時代考試結束一樣，終於暫時不用長課了！ 仲夏訓練艱苦，無論成績好與壞，我都覺得需要給自己一個「休漁期」，不能對自己迫得太緊，身心都該放鬆一下，再思考未來。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

雖說是「休漁期」，卻不代表可以一動也不動，要知道人到中年，新陳代謝減慢，若運動量一下子跌至零，但嘴巴繼續「劇烈運動」的話，體重很易反彈。而且，人愈懶身體反而愈累，惰性只會繼續蔓延。除非我選擇「一休不起」，否則全休之後，需要很大勇氣和很長時間，才可以回復原狀繼續練習。所以，在這段休季的時期，我仍然會繼續做運動，只是模式稍作調整。

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休季期時調整心態，思索自己當日所以跑步的初心十分重要。

「休漁期」正值初夏，天氣又濕又熱，身體一下子很難適應，絕對是一個偷懶的好藉口。我當然會減輕訓練強度和里數，不再按嚴謹的課表練習，除了平日跑班訓練有速度課，其餘時間大多輕鬆跑就算，用「7分披」來消脂，舒舒服服地投奔初夏。除了跑步，最好的運動當然是游泳，在冰涼的池水中鍛煉心肺，總比在烈陽下奔跑輕鬆得多。上山也是我近來的新嘗試，不用追趕速度，上坡和梯級能鍛煉四頭肌，落樓梯則訓練平衡力，對跑步很有幫助。今年秋季，我更會參加人生的第一個山賽呢！

近來上山成為我的新嘗試。

我也會趁此機會重新審視自己的不足，希望用這段時間改善。慢跑前在運動場衝100米圈，主要是想透過短距離跑，重新學習連貫的跑步動作，由摺腿、送髖、提腿到着地，將整套動作慢慢輸入肌肉記憶內。

肌力不足也是我的一大問題，導致跑動時上身搖晃不定，擺手久了，甚至會麻痺和抽筋。於是我開始舉啞鈴和壺鈴，磅數不用太重，主要是想加強手臂和肩膀的力量，透過平板和捲腹，強化上半身肌力，塑造更好的腰線，穿Sports bra時不用再縮肚。

解決肌力不足，其中一個方法是我開始舉啞鈴和壺鈴，鍛鍊手臂和肩膀力量。

最後，也是我認為休季期間最重要的事，就是調整心態。最初跑步可能只需稍為練習，進步就很顯著，滿足感很大。可是跑到某個時期，很多時都像減肥一樣卡在樽頸，無論怎樣加緊訓練里數和強度，都有點力不從心，狀態不升反跌。朋友提醒我，不要太着緊迫自己進步，忘記當初跑步的快樂。只為成績去跑的話，跑步就變成了一種壓力、一種負擔。畢竟，PB只是跑步的其中一個動力，卻非跑步原因吧！就趁住休季時期，重新尋找跑步的方向，也重新感受跑步的樂趣。

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