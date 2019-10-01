【01齊跑．Kimmy】因跑步發現新的自己　下月紐約馬誓要跑得更快

5年前，怎能夠想像到未來會變成怎樣呢？ 剛過去的周末，「10月MinPlay」的領跑手Kimmy在柏林馬拉松以PB的成績衝線； 對於一個從前從不運動的女生來說，跑步令她發現了一個全新的自己。

5年前的你是個怎樣的人？本身從事時裝買手的Kimmy，撫心自問，她認為自己是個悶得很的人，性格慢熱又寡言，生活圈子窄亦缺乏衝擊，突然便決定把心一橫，要麼不做，要麼去盡！幾乎同一時間展開了跑步和潛水的嘗試，由一個動也不動的人，突然變成一個「水陸兩棲」的運動女生，過程中不但令她生活圈子擴大了，認識了很多新朋友，更重要，是她發現了一個過去從未想像過的自己。

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去年方初馬的Kimmy，一年後進步極大。

「我平時大約一個月基本跑200公里左右吧，一星期3課，差不多吧。」Kimmy說；或許對很多資深跑手來說，這個里數未算特別突出，但要知道Kimmy不過在2018年才因為參加了當年的渣打馬拉松作為人生的初馬，才在比賽前「兩個月」左右首嚐跑會的正式訓練後，大約都可以了解這幾年的生活習慣對她來說是如何天翻地覆，她說：「5年前我跟朋友一起參加10K比賽，但都是維持有比賽就跑跑的形式，最多平日在街上慢跑一下就是了，對什麼長課、interval都並無概念。

「但就到了2017年，覺得反正自己都跑了一段時間，不如試試跑全馬吧，於是在比賽前兩個月才試試參加跑班練習。結果初馬的過程非常辛苦呀！用了5小時30分幾乎是「拉網」的時候。但是我卻發現，原來衝線的時候那種完成艱辛挑戰的感覺實在太美妙！我即時上癒了的感覺，連忙報了幾個馬拉松抽籤，並開始正式練習，今年的柏林馬拉松也是因為那股衝動而決心報名抽籤的。」

3小時57分左右衝線，Kimmy成功在柏林擦新個人紀錄。

這是Kimmy第5個全馬完成牌。

幾日前，Kimmy以3小時57分左右衝線，成功在「PB聖地」柏林擦新個人紀錄，但其實這只是她人生中第5個馬拉松。初出茅廬，跑得更快、更好的進步空間太多，亦成為她當下跑步的最大目標；今個月，她為自己定下了120公里的MinPlay，原因是下月她還有紐約馬拉松要應付，不能為自己定太高運動量，卻又為了在下個難度較高的比賽中再次擦新個人成績（3小時50分），要維持一定運動量的比賽狀態；用這股新跑手的衝勁，與各位01跑手迎接跑季的開始。

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