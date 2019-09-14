【01齊跑．Sandy】跑到悶都要跑渣馬　因為我們是香港跑手

9月才過了兩星期，傷患沒有阻礙長跑Blogger Sandy的步伐，最新「9月MinPlay」結算竟是...100公里！？ 每個人一天都只得24小時，到底她是如何做到？ 狀態看似回復得不錯，但此刻的Sandy依然決定保守一點．就算上星期報名的香港馬拉松，以至「終極目標」超馬，她不敢想得太高太遠，以免重蹈覆轍，再次「心急致傷」。

《01齊跑》的「每月MinPlay」虛擬跑活動舉行了3個月，每月我們都會邀請一位「領跑手」定下最低里數，跟各位「01跑手」以此為基本目標一起跑。

今個月的領跑手Sandy，雖然定下了活動開始以來最高里數120K，但我很放心。9月才過了兩星期，已經跑了100公里，距離目標只差一點點，超額完成在望。有時我很好奇，每個人一天都只有24小時，大家都要工作，又有社交，加上天氣又熱，到底這些跑步狂人，怎樣儲里數儲得如此輕鬆？我後來發現，她在比賽發揮的耐力與意志，或許就是從日常訓練的恆心中磨練出來。

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晚上時間珍貴，Sandy只好早一點爬起床，跑了，再去上班。

Sandy說：「其實我都很怕熱，尤其是太陽出來後的大白天，這樣的天氣實在跑不動。但是相約朋友，多數在放工後，中秋又到，晚上時間非常珍貴，要維持跑步量，就必須在日出前安排。因此，這個月我多數早上6時就起床，跑完回家才洗澡、換衣服、上班。我每次跑步的里數都不多，5、6公里左右，但就跑得很頻密，再加一課周末長課，累積起來就儲到長距離比賽的數量了。」

Sandy真的很怕熱……

我問：「你好像不怕再跑到觸傷舊患。」

她回應：「怕呀，所以我都沒有練速度，一加速就痛。現在這樣，慢慢跑，保持一定里數回復狀態，剛剛好。」

傷患困擾，卻又急於提升狀態，令Sandy過去一季體驗了「因快得慢」的深刻經歷。總是對跑步成績野心勃勃的她，好像變得略為「收斂」。她雖定下了跑季終極目標，是一雪個人首個海外超馬之恥；但性格倔強的她，依然接受不了在任何其他比賽中放軟手腳，卻學懂了自我評估的重要。

上星期，由於她於2019年渣打馬拉松做出了3:44:50的個人場地PB，取得「達標跑手優先報名」的資格。她順理成章報名參加來年比賽，但我想知道，在這個本地年度最重要賽事中，她希望取得甚麼成績？Sandy沒有妄下決定，強調盡力是必須，也要多觀察自己的狀態進展，再下決定，不用逼得自己太緊，免再弄巧反拙。

慢慢跑，不要急於追趕速度，這樣的跑步習慣，身體絕對可以應付。

「不少資深跑手都會形容，渣馬的路上下波幅大，本身又辛苦又不利於做時間，加上大部分都位於高速公路，跟城市的接觸太少。初初跑可能會感覺新鮮，跑得多就會悶，所以不如算了，直接參加海外賽事吧。我卻覺得，渣馬對香港跑手來說甚有特別意義，因為跑過的路段，都是我們熟悉的地方，是我們的家。沿途又很容易碰上很多朋友，互相打氣後，繼續精力充沛地繼續跑。因此，我認為就算目標放在海外馬，都不能忽略渣馬，因為我們是香港跑手。今年是我第5次參加渣馬全馬，我都會想盡量做好一點點，就算之後的狀況，令我認為始終不夠PB，但我覺得最起碼都要保住『優先報名資格』，才對得起自己。」Sandy說。

訓練計畫方面是審慎了，但對好成績的渴求，Sandy依然甚為猛烈。

跟Sandy一齊跑 9月MinPlay：50公里/70公里/120公里

一個人跑也太悶了，各位會跟Sandy一樣為自己定下一個月的跑步計劃，一起跑，選擇50公里/70公里/120公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「9月MinPlay」虛擬章嗎？

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01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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