【01齊跑．Sandy】鬥氣死衝不能解決問題　想更快就得慢下來反思

9月MinPlay結束！ 跟本月的「領跑手」Sandy埋單計數，貫徹每日「跑少少」的她，幾乎超過最低目標一倍的230公里； 展望今個跑季，本月慢慢從傷癒日子中踏出腳步，穩打穩紮地找回跑步的感覺，總叫她建立起重回最佳狀態的自信。

120公里，如果僅僅以此作為「儲里數的目標」，對於每個跑季都參加幾個全馬的Sandy來說，其實並不足夠；回想上月底邀請Sandy參加<每月MinPlay>成為9月領跑手時，她只提出120公里這個「保守的」里數時，大概都可以想像，她對自己的狀況並不樂觀；今個月的跑步過程所儲的除了是里數外，更大得着是重建了自信。

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跑步與快樂的定義，從來的掌握在跑手自己腳下。

「上星期我跟朋友約好了參加《黃金俠跑2019》這個Fun Run，總算是我受傷之後的第一場比賽；欣澳海旁來回的賽道路窄，加上本來就只想跟朋友開開心心鬆腿，所以起步點都排得較後，沒想過要跑得太快；意想不到是，毫無壓力地輕鬆跑，自己反而愈跑愈順，尾段我嘗試開個6分鐘內的Pacing，是很慢的，但對我來說已經是傷後逐步提升的嘗試，結果腳踝不痛，感覺不俗，比賽在59分內完成。看似初階的10公里賽，卻見證了自己逐漸走出困局，原來都很有滿足感。」Sandy說。

回顧這個受傷的9月，Sandy自問氣力和腳力的確差了，卻是一個令她從盲目死衝中慢下來反思自己弱點的機會，她說：「肌肉不足，令自己容易受傷，從來不是死衝、鬥氣就可以解決的問題。受傷了，就不要再跑喇，總要給時間自己康復。下個月開始我會從新開始速度和肌肉訓練，我想明年初我可以及時回復最佳狀態，做到自己的全馬、超馬目標。」

今月Sandy以230公里里數超超超超額完成MinPlay。

由上個月的跑不動，稍稍用力都會感到刺痛，不得不剎停那過度逼迫自己的心態與腳步；只可維持每日慢慢跑，過程中卻令她彷如重新感覺一次最初跑步時純粹的快樂。

這種快樂除了一點一滴地由超額完成的230公里中形成，還有是過去幾年只能透過愈來愈高的難度挑戰中找到的成功感，竟然可以在一個純粹Fun Run的10公里賽中感覺到。其實跑步與快樂的定義，從來的掌握在跑手自己腳下。

什麼是《每月MinPlay》？

一個人跑也太悶了，<01體育>每月都會邀請不同跑友定下「MinPlay」，以該里數作為一個月的里數下限，一起贏取01齊跑的「MinPlay」虛擬章吧！10月，我們已經邀請了另一位跑手從Sandy手上接棒，但依然隨時歡迎01跑手們登入跑手接龍Facebook群組，與總結一下9月的訓練結果與心得吧。

一齊跑 《每月MinPlay》活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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