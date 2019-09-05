【越野跑】跑山賽准許證費用偏低　毅行者搞手倡漁護署檢討收費

香港越野跑或跑山比賽愈來愈多，一方面是市場需求龐大，就算報名費上千，仍然向隅者眾；另一方面是搞手入場門檻低，數千元便可向管理郊野公園的漁護署租借場地，就算是全港最大規模的越野跑活動樂施毅行者，每年租場費也不過三萬元。

香港著名越野跑手曾小強認為，山賽急劇增加，因為有市場需求，喜歡挑戰越野跑的市民愈來愈多，「有人玩自然有人搞」。他補充：「有些山賽是宣傳運動品牌，比起以前，香港真的多了很多品牌，好像運動手錶、行山裝備，但亦有些比賽並非搵錢的工具。」

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曾小強認為在香港喜歡越野跑的人愈來愈多，在市場需求下，山賽的數目亦不斷上升。（顏銘輝攝）

翻查一些香港山賽的資料，有的報名費數百元，亦有不少過千元。曾小強沒有舉辦過山賽，笑言不知做搞手是否「好好賺」，但另一名香港越野跑手黃浩輝就承認，他曾經為了賺錢而搞比賽。黃浩輝在去年接受訪問時說：「我搞過小型比賽，平均300至500人，最多那場有500人。」

黃浩輝：幾千元可申請山賽准許

有近10年跑山經驗的黃浩輝續說：「我在2016年搞過3站，分別在西貢、港島及鶴藪。是生活問題，我搞比賽的動機，只想賺不賺錢、過不過到生活。現在沒有再搞，因為生活穩定下來。回望那時候，覺得自己利用了一些免費的天然資源，去做一些賺到錢、有盈利的事。」

黃浩輝認為山賽搞手的入場門檻很低，他說：「你有間公司，有班人有心去搞活動，基本上就可以成事。」問到當時向漁護署繳交了多少費用，他坦言：「看規模吧。簡單的萬幾元，甚至四位數字，五、六千元已經可以取得相關的牌照。」此外，環保團體綠惜地球每年都會在郊野公園舉行遠足活動，社區協作總監鄭茹蕙亦表示，每次漁護署的收費也是幾千元。

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黃浩輝憶述以前曾為生計舉辦山賽，他坦言漁護署收取的費用不高。（顏銘輝攝）

漁護署在網站上列出各項郊野公園申請活動的收費。（漁護署網站截圖）

漁護署網站上列出，在郊野公園舉行體育競賽的許可證，每次費用520元，另外展示任何標誌、告示、海報、條幅或廣告宣傳品的許可證每月250元，至於建立任何建築物、棚屋或遮蔽處則每個317元。漁護署會根據活動申請展示海報及建立遮蔽處的數目，去計算出搞手應付的費用。

漁護署向毅行者徵費不足3萬

黃浩輝舉行小型山賽只需要向漁護署支付幾千元，那麼大型山賽呢？樂施毅行者是香港最大型的遠足籌款活動，每年5200名參加者，賽道途經8個郊野公園。樂施會籌募經理（活動）黃玉閒承認，就算是一個那麼大規模的活動，基本費用也是520元。

黃玉閒回應記者的追問：「（一個那麼大型的活動都是520元？）係呀！但今年會加價，已經有信通知我們，加到過千元，加到1140元。對上加價已經很久之前，應該是2005年。」她表示加上展示宣傳海報及建立遮蔽處等費用，每年樂施毅行者向漁護署支付的金額不超過3萬元。

黃玉閒（左三）有20年籌辦樂施毅行者的經驗，她表示漁護署之前已經有多年未加過價。（由受訪者提供）

黃玉閒（左）表示每年毅行者向漁護署支付的費用不足3萬元。（受訪者提供）

越野跑手周佩欣過去舉辦過大帽山精準賽，今年底會首次舉辦另一項山賽叫大帽山之美，皆是幾百人參加的小型賽事。周佩欣表示大帽山之美的收入扣除成本後會回饋荃灣社區。她認為對於非牟利的山賽而言，漁護署的收費合理，但她補充：「如果你是商業活動，收參加者很貴報名費，相對而言（費用）就很低。」

周佩欣認為如果漁護署要提高收費的話，應按比賽規模按比例地加，她說：「我的比賽每次最多只批500人，香港最多人參加的山賽是樂施毅行者。如果要搞手去支付維修山路的成本，或者做些事去維護的話，其實最應該去先問樂施毅行者的搞手。如果他們都有做，我們不介意按人數比例去給漁護署，這才合理。」

周佩欣在今年底舉辦大帽山之美的山賽，賽事分為20公里、30公里及53公里三組。（顏銘輝攝）

倡漁護署改變收費方式

樂施毅行者方面的黃玉閒也認為漁護署應檢討山賽准許證的收費，她回應記者的提問時說：「（會不會覺得收費幾抵？）都係，我們都覺得。漁護署是政府部門，他們管理的郊野公園是一項公共資源。近10年，有很多活動，很多都是商業運作，搞手舉辦活動，由最初幾百元一位，到現在千幾兩千一位都有。他們也是付一樣多費用，我們都有反映過，是不是應該有不同的計算方法。」

黃玉閒續說：「（收費）平，相對於政府管理這些資源的成本。大家都記得上年山竹風災後，大規模塌樹，政府都花很多時間人力去開通山路。如果你的比賽是商業運作的話，政府這是大規模地補貼你的運作成本。」她建議：「我們都傾向商業機構一個價錢，慈善團體就另一個。我們都非正式向漁護署建議過，大家聊天時講過。」

去年颱風山竹後，漁護署花了很多人力物力去清理塌樹，開通山路。（顏銘輝攝/資料圖片）

環保團體：加價不能解決所有問題

已經沒有再做搞手的黃浩輝認為漁護署應該檢討收費，他說：「（加價？）絕對要，這是可行的方案。我都說過幾次，我們是用免費的天然資源去賺錢。不可以用一些免費的資源去做了一些賺錢的東西。這不是一個持續發展或者負責任的做法。」

不過，中國香港旅行遠足聯會主席周國強就認為增加收費的成效不大，他解釋：「我相信增加收費沒有作用，因為羊毛出自羊身上，到時山賽的報名費大不了就收貴一點。」他認為要加強規管參與比賽的人流，減低對環境及路徑的損毀。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙認為加價是其中一個方法，她說：「提高收費只是其中一個方法，減低利潤的吸引力，那些純粹為商業考慮的朋友就覺得這門生意不太可取，減少去申請舉辦比賽。」

不過，她認為此法成效有限，始終政府部門就算加價，都不會開「天價」，續說：「對於一個主辦單位來說，尤其是大型活動，真的是一個很細很細的數目。就算加到每個活動至少一萬元，但你一個活動可能幾十萬收入，大型的甚至過百萬，你想想，就算加到一萬，都是細數目，所以提高意識更重要。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙認為增加收費是其中一種方法，但最重要是提升環保意識。（勞敏儀攝/資料圖片）

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