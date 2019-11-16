【01齊跑．Sum Sum】「很好吃的」金澤馬拉松　小心飽得跑不動！

跑海外馬，尤其是日本的比賽，由於他們對細節的執著，總令跑手對賽前EXPO、補給品、大會紀念品等等都充滿期待； 這次選擇金澤馬拉松，其中一個原因是遊覽一下未到過的北陸地區，所以報名前只輕輕考慮了一下解賽道難度，就決定成行！沒有刻意留意比賽限定的紀念品或補給品，多少為自己留了一點神秘感，完賽後亦對這個馬拉松有更親身的優、缺點評價。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

每次參加日本舉行的比賽，領取選手包同時，都不可能忽略購買紀念品的環節。對於不過第二次跑日本馬拉松的我，對比賽EXPO仍然有很大憧憬。登達當地第一天，立即就到了EXPO會場，位置十分方便，就在金澤車站東口旁邊。海外跑手更有獨立攤位領取換號碼布，亦可能始終會場才第一日開放，取Bib過程都非常順暢。

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今年金澤馬拉松見證了我走出傷患。

想買限定商品的話或會失望

購買紀念品的時間充足，然而或許期望愈大，反而失望愈大。我不知過去是否一樣，但這場金澤馬拉松，紀念品種類反正就不多，來來去去都是大品牌出品馬拉松紀念Tee。相對我之前跑過的神戶馬拉松，起碼都多些場地限定跑褲、運動帽等，對於我這種大愛購物的「港女」來說，確實有點失望。幸好Expo不缺簽名牆、立體賽道圖、抽獎等等點綴，總算為我對這個比賽的EXPO加回一點分數。

限定商品方面...有點失望。

賽道上體現日本人的細心

Expo不似預期，但這場比賽最能體現日本人心思的地方，反而在「主菜」方面。比賽安排上，確實令作為參賽跑手的我，感覺欣喜。首先，如果跑手選擇住在金澤站附近，預購車票便可在比賽日乘坐專車直達行李寄存區，賽前減少舟車勞頓的細節，對比賽表現有莫大幫助。數到整個比賽讓人最投入的地方，還是離不開氣氛和食物。由起跑一刻開始，除了一小段田野，其他位置均有大量民眾支持，最深刻是連隧道內都有人打氣！跟渣馬穿過西隧時，跑手們自娛地大叫聽回音比較，由其他人叫出打氣聲音的互動實在令人更加振奮。

補給食物方面，一句字﹕「震撼」。

大部分補給站食物，令比賽值回票價，更是感動。由14.5公里開始，總共有6個供應食品的補給站，食物種類超過20款，蟹柳、紅豆餅、蛋糕、拉麵、咖喱飯。如果太認真地吃，吃得太飽很可能想跑也跑不動。每次出外跑馬拉松，無論想追成績，還是突破舊我，歸根究底都是希望尋找快樂的滿足感。這次比賽不但見證了自己走出傷患，過程見識到的新驚喜、新體驗，亦令我十分享受期中，金澤馬，這是一次難忘旅程。