【01齊跑．Sum Sum】養傷多時　我終於在金澤馬走出低谷

年初當我在渣馬跑進4小時內，自我感覺過份良好，立即就報跑了「金澤馬拉松。 這時侯，突如其來的傷患，就似上天給我一記當頭棒喝：「你未夠班！」 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

由三月在比賽受傷開始，我一直擔心，「金澤馬點算？還能跑嗎？」。隨著比賽日子慢慢倒數，我的每月里數全部低過100公里，坦白說早已打定輸數，但既然已報名，總不能輕言放棄。試一試，大不了上回收車。

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出發前還在擔心比賽能否完成？完賽後，信心立即回來了。

10月27日早上，開跑前，天陰無雨，攝氏十多度對我來說十分舒服，這種氣候對跑馬拉松表現屬有利的天氣。我一到會場，立即熱身，慢跑、拉筋、動態熱身，每個環節都做到足。怕自己起步跑得太慢，阻礙其他人起跑，而我亦選擇了在C區最後一刻才上線。

8時40分，準時起跑。氣氛實在一流，沿途路旁一直有民眾打氣，感覺不錯，心情、肌肉處於放鬆狀態。看一看錶，6分15秒配速，快了的話就提自己減速。跑了10公里之後，都叫維持在7分配速內，感覺實在有些驚訝。因為是我已有一段時間沒有練過長課，開始時還擔心會否10公里已經捱不住，及至跑到半馬距離仍能保持7分配速之內，對我來說已是驚喜。

既然已報名，總不能輕言放棄，大不了上「回收車」。

聽說每年金澤馬都會下雨，今年也不例外，跑至16公里時就開始下雨。本來微微細雨還好，後來雨卻愈下愈大，全身濕透，連跑鞋裏都裝滿水，身體開始冷到發抖。24公里就已經出現往日30公里後才出現的撞牆感覺，雙腿累到不想再踏步；然而，都跑了超過一半，怎可以放棄呢？幸好大會在20公里後的補給站很多，紅豆餅、蛋糕、拉麵統統放進口中就有力量了！

繼續前進，一直跑到31公里，吃過金澤咖喱，我開始半行半跑的前進。幸好首半程跑得不錯，就算不幸於最後10公里只能步行，都有足夠時間完賽。一想到這點就安心得多，還有心情拿出電話跟朋友報平安，見到好友已經衝線，甚至PB了，實在為他感到非常開心，然後再望向前方，還有一段未完的任務，我又要繼續跑過最長的10公里……

久違全馬的快樂喔。

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35公里……40公里！跑著跑著，不知不覺間剩下最後2公里，準備衝線前的心情特別興奮，我用最後一口氣嘗試加速。衝線時，望望手錶，4小時56分鐘，5小時跑完這個馬拉松實在令我喜出望外。本身還覺得完成已經萬幸，最後竟然5小時內完成，全程亦沒有出現傷後的痛楚，這場比賽給我最大的滿足感不是什麼時間或表現，而是見證了：「我跑到了，真的跑到了！」

大半年來傷患一直好不了，對自己的信心打擊甚大。我幾乎以為自己再跑不了，卻因為一場金沢馬，讓我重新感受跑步的感覺。人總要在跌跌碰碰之下成長，這幾個月跌過、痛過，叫我學會耐心等候，大概完走金澤馬就是最好的回報。回港以後，相信今後的心態會有所不同，有時心急想達到目標，或許不是能力做不到，純粹時間未到。不如耐心一點，成功前，我們只要堅持到底，謙卑、努力地練習，目標總不會無限遙遠。

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