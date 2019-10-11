【01齊跑．Sum Sum】跑手非唯一角色　換個身份參與比賽同樣快樂

「中槍」中得多，心癢想試試換個身份；近月因為傷患，少了參加比賽，於是開始轉個身份，義務當不同賽事的大會攝影師； 例如上月便參與了「黃金俠跑」拍攝，看到各位跑友開心收相一刻，有種莫名的滿足感。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

一直以來，我作為跑手都甚有「中槍」緣，每次比賽之後，我總會收到很多相片，曾經有朋友問我是否備有私人攝影師，其實只是幸運地得到一班默默付出的義務攝影師眷顧。後來我更跟這班攝影師混熟了，自己又喜歡攝影，潛移默化之下，令我也想加入長跑攝影師的行列。碰上去年開始的腳傷，令我根本無法訓練，卻又想對比賽氣氛念念不忘，於是下定決心，年中購入了新相機，開展我的跑攝生涯。

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上月我便參加成為「黃金俠跑」的攝影師。

我覺得拍攝跑步，跟拍人像、食物都不同，跑手一直移動，攝影師要捕捉到他們的得意表情或漂亮跑姿，絕對不容易。有時準備按下快門一刻，突然有途人入鏡，或者，按拍攝的時機稍稍慢了，捕捉不到跑手最搞笑的表情和動作，是一場與光影與時間競賽的遊戲；拍攝山賽挑戰更大，有時為了更好的角度，要走遍幾個山頭，對體能有一定要求，同時又要適應天氣。拍了幾千張相片，最後可能只有一、二百張可用。話雖如此，沒難度又有什麼好玩？正是這些挑戰，令我總希望不斷嘗試與學習，拍得出富動感的美照愈多，跑友看到又會覺得開心，我的滿足感就愈大。

跑手準備好的動作、表情只得一剎，錯過就不能補拍了...

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雖然我未嘗衝出亞洲參賽，只跑過台灣和日本，但已經覺得香港的比賽其中一大好處，就是場邊總有很多義務攝影師，比賽後一、兩天更已將相片上載，供廣大跑手下載，而且大多免費。當大家都身在福中不知福時，很容易就會忽略了這些小細節，其實攝影師，一直是每位跑手在比賽中的「好戰友」，在賽道背後紀錄與分享快樂；當然，親身跑遍六大馬，甚至全世界，依然是我的目標，但只要時機適合的話，我都樂意繼續充當攝影師身份，為跑友拍下跑步照片，做個「能跑又能攝」的兩棲跑手。

攝影師一直是每位跑手在比賽中的「好戰友」。

我實在很喜歡花心機與時間拍攝出自己風格的相片之餘，大家看到這些跑步相感覺滿足後，再來跟我分享喜悅的互動過程。希望下次被我「射中」的跑手，都可以給我知道，這一個小動作可令你們對一場比賽的感覺更圓滿吧。

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