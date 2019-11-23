【01齊跑．Hikipedia】再登孖崗山　喚醒挑戰不可能的登山初心

「停下來的藉口可以有一萬個，如何堅持也是長跑中的一大得着」； 上星期，「11月MinPlay」團隊Hikipedia因為工作與近月社會事件而難以聚首，只好各自修行，儲里數的計劃多少受到影響。因此當周末一有時間就要好好把握，相約到對二人皆有特別意義的孖崗山追趕進度； 整體進度尚算理想，然而過程中卻出現了意料之外的難度，反而更令二人反思跑步與快樂的關係。

「對我來說，一個月90公里的里數其實不算難，跟備戰全馬前的里數相比，更是小巫見大巫。」Hikipedia小隊的Avis開始總結她上一周的訓練日程；的確對於有全馬經驗的跑手來說，90公里的「MinPlay」里數實在不算什麼，然而當這個目標同時，需要顧及隊友狀態、社會局勢和工作細碎等等小問題累積時，一切就不是純粹個人能力的問題。她說：「今個月達成目標里數難度增加的原因，除了上星期談過我住的地方不時氣氛緊張之外，我們最近工作都很忙，每星期有一半時間不在香港。Kylie又受傷，都令大家更難配合一起訓練的時間。 」

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孖崗山的千級樓梯，是練氣的好地方。

Kylie亦認為本來預計不難完成的90公里，因為各種突如其來的原因而打亂部署，她說：「我們本來計好了，90公里是從參與11月的比賽活動加日常訓練間就可完成的目標，但由我因為腳傷所以退出27公里的《Trail Running Series第三回合》開始，加上《毅行者》取消了，當Support Team的計劃因而結束。連星期日的《Giga Sport 10KM》又取消，每星期都發生突如其來的事情，完全打亂所有計劃。要追11月的里數，只可更把握放工時間去跑。沒有比賽的約束，變相反而更考驗自我紀律，平日更努力練習，說出來好像是種困惑，但其實對每天在電視上看到的人和事，我們生活中可以經歷的，根本是一件開心事。」

可以為安排跑步訓練的日程煩惱，根本已經是一件開心事。

工作忙、街跑也要衡量風險等等，可以是停下來的理由，然而相信跑手都會明白，這類藉口總可以提出無數個，到最後能否實現目標，還是關乎跑手本身的決心，也是從中磨練出堅毅態度的一大途徑；事實上，近月社會氣氛欠佳，Hikipedia兩位女生亦自言，相對於每天看新聞時的「心噏」，她們還能夠跑、能夠登山，出一身汗轉移注意力，反而是舒解抑鬱的好辦法；因此在剛過去的周日，二人便藉着比賽取消的機會，立即相約操一課山，出走港島南面的孖崗山，一座見證了二人的多年來堅持與努力的山崗。Avis說：「孖崗山對我們有特別意義，4年前我們由無上過山，到因為參加了第一個30公里山賽，用了兩、三個月備戰，當時主要的操山地點就是孖崗山；這裏除了風景一流，擁有大潭水塘到前往赤柱沿路三面環海的無敵海景外，1000級樓梯也是練氣的好地方。我很喜歡到一些美麗的地方，在一般走完會累得喘不過氣的路上一身汗。看到我們的時間做得愈來愈好，感覺完成了一點事，心情自然更加放鬆。」

孖崗山的風景令人心情放鬆。

Kylie補充說：「一直都覺得，孖崗山是一個見證我和Avis友誼的地方，字面上『孖』字既代表我倆，實際上，孖崗山一直見證我們的進步。我和Avis兩個正宗『港女』，由行多步都懶，第一次爬天梯爬到『死死吓』，到現在能夠一口氣登頂，上山下海不斷挑戰高難度的路線，甚至衝出香港，出國登山，都令我覺得山野與跑步就是生活的縮影。人生就是這樣神奇的事情，永遠不會知道下一秒會發生什麼事。看似困難亦無可能解決的事，只要堅持和努力嘗試不同方法，從前以為不可能的，其實可能。我相信我們總可以一起笑到最後。」

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