【01齊跑．Hikipedia】時局艱困訓練不易　堅持方可走出困境

現在來看，山系團隊Hikipedia能否完成「11月MinPlay」，已經不是單純個人狀態與意志的問題；社會局勢，連年度山界盛事都經歷史上第二次取消，無論操山還是練跑，要考慮的因素太多，大家都很難繼續假裝一切生活如常。二人面對12月的一場50公里山賽，雖然最後可否如常舉行也成疑問，只好盡人事而安天命，縱本周難以聚首，亦要姊妹跑山，各自努力。

經歷了《Trail Running Series第三回合》的首歷DNF（Did not finish）慘況之後，Hikipedia小隊的Kylie和Avis繼續為未來目標出發，90公里的「MinPlay」里數、以及12月一場50公里的山賽等等，都是她們的短期目標，二人本來本應為此實踐更有系統和紀律的訓練日程。

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這個幾乎每個周末一起行山的組合，上周只好各自修行。

平日習慣沿兆康西鐵站出發，往屯門公園的路線來回練習的Avis，由於居住地區一帶氣氛不時緊張，所以近日出門前亦需要多加考慮安全問題；別說在家附近練習，就算想暫且遠離是非，回歸山野操山也變得有點困難，於是上周的練習，她都改為在健身房上的跑步機解決。她說：「其實大家都很明白香港的狀況吧，有時眼見自己什麼都做不了，感覺很難熬；平日連相約隊友操山也有困難，但又明知12月有比賽，能否如期舉行都好，亦總要做好準備。我亦早已習慣不論工作多累都要動一動的生活，總不能讓自己過去的努力白費。於是在這段時間，我的訓練經乎都在跑步機上渡過，上周MinPlay里數上亦打了折扣。」

Avis路跑不了，訓練日程大多在跑步機上渡過。

另一成員Kylie總結上星期的山野和訓練日程時，同樣以「姊妹跑山，各自努力」形容；除了聚首太難，不能團練之外，本身有傷在身的她可謂「內外交困」，她說：「前一周的山賽觸傷舊患後，傷患雖然沒有加深，但也沒有好轉。普通步行尚算可以，但下樓梯、過馬路等動作、速度大一點都會痛。我比Avis好一點，是我還可以上跑班，就是狀況上跟不上。於是教練評估過我的情況後，幫我定下了跟其他同學不同的訓練；每跑一圈，就停下來按鬆肌肉，之後再跑，如此類推；神奇地，真的很有效，左腳還是痛楚，但的確減輕了。我還可以安排自己到北潭涌簡單加操了一課，經西壩上東壩，忍著刺痛，每公里都有血有汗。在山野間，思考自己到底為了什麼而堅持的問題。但其實很多事情，我們都不知道結果會如何，但只要堅持繼續，慢慢總會往更好的結果進發，這是我所相信的。」

路縱難行，任何人做任何事，都要堅持方可走出困境。

時局艱困，相信這段時間中，不少跑手的運動生活都不會太順利，絕不僅於Hikipedia二人身上才會出現的狀況。可是，每每想到大多人其實都面對著更嚴峻的困境，作為香港社會的一份子，其實都有責任共同面對和克服。相對於個人的目標，一起想辦法調節就是了，實在也沒有什麼好埋怨。

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