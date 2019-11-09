【01齊跑．Hikipedia】首次經歷因傷退賽　本月MinPlay有危機？

停下腳步，有時就是為了走更長的路。這是長跑運動中一個很「哲學」的問題；天氣漸涼的跑步季開始不久，「11月MinPlay」的領跑團隊Hikipedia已經面對起這個問題；成員Kylie面對突然急增的訓練量，上個星期的比賽，腿部已經出現了疲勞的訊號。

「我想在腳部這麼快就已經出現勞損的情況中，自己都犯上了很大問題……」Hikipedia的Kylie開始分享上星期日（11月3日）時參加了Trail Running Series第三回合的比賽情況。在比賽日之前，其實她與Avis已經走過系列賽中分別長18公里和19公里的路程，最新回合的距離則進一步提升至27公里，路程由梅窩出發，走上大東山，下到伯公坳，再上鳳凰山，最終到達終點大澳。兩位女生為此比賽早已興奮不已，原因是每次增加一點進步提升，十分適合她們的口味。但是這場「梅窩頂峰賽」最終所以令她們難忘的原因，卻不是因為成績與過程，而是因為兩位終於經歷了跑步生涯中首次因傷退賽。

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Kylie覺得捱下去應該可以完賽，但跑季的目標，不只單單一場比賽。

Kylie承認，作為一個業餘跑手來說，怕熱的她在夏季確實懶了很多，所以當天氣一涼再無藉口之時，近日都刻意在日常跑班中更盡力，務求谷起狀態，誰知就出事了，她說：「上星期開始在腳班死衝了幾課之後，其實雙腳肌肉已經覺得拉扯得很緊，不斷拉筋都鬆不到。物理治療師就說我所以脛後肌會痛，大概是突然加操、加量的緣故，所以雙腳未至傷，卻開始疲勞的訊號；及至比賽前幾天，我連過紅綠燈都會覺得痛，於是休息了幾天，覺得好了一點之後，就在此狀態下參加了比賽。」

Avis去年拉傷過ITB，做了大半年物理治療後才康復，於是決定叫停她的好友。

這條27公里的路不太容易應付，需要由地面登上約800米海拔的大東山，回到300米海拔的伯公坳，再超過900米海拔的鳳凰山，起伏甚大。但現實是，Kylie並沒有經歷過路程的後半段，因為由她登上大東山的初段開始，痛楚已經開始發作，死捱爛捱之下捱過了到達伯公坳CheckPoint，正在等候她的Avis看到這位拍檔已經痛楚非常時，她第一時間便決定用自己的經歷勸這位好友考慮退賽，她說：「其實我去年都曾經在練跑時拉傷過ITB（膝外側髂脛束），做了大半年物理治療後才開始康復，但在好得七七八八之際，就參加了那年的《逆之女》跑25公里，下坡時就觸傷舊患，但在山賽的中途又無法離開，結果又傷多一次，往後更很多長途行山約會都要缺席，用了更多時間康復；我便跟Kylie說，跑季才剛剛開始，我們不但今個月有MinPlay里數要追，還為往後數月很多比賽定下了目標。當天死捱爛捱一定可以完成的，但我覺得她要好好考慮對自己到底有什麼要求。」

要完成的目標太多，一開始就倒下很不值得。

Kylie認真考慮良久後，最終還是一嘗了跑步生涯中首次退賽，二人看到自己往賽道的反方向離開，心情並不好受。可惜在漫長的長跑人生中，很多時跑手確實要不斷經歷類似的取捨，即使勉強完全了當日的比賽，但不止12月她們另一個50公里山賽？明年1月街馬的32公里賽？渣馬的半馬賽？還有這段時間中大大少少的比賽又怎辦？Avis說：「雖然我們不是專業跑手，但也相信非到了必要關頭，也絕不能中途放棄的態度；可是，一邊是比賽的中途，另一邊廂則為長跑人生的中途，是一種要學懂取捨的學問。」Kylie補充：「常言道『休息是為了跑更遠的路』，我是明白的，但實際經歷過，又不是想像中容易放下。」這一課看似平凡，實際上卻是很多經驗跑手都走不出的心理關口，學會謙卑地放下，有時比訓練本身還要困難，試過了，我相信總不會無所得着。

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