【01齊跑．Sandy】再戰神戶馬拉松　跑出逆境就是勝利

之前用了幾個月去處理傷患，整個康復階段只能夠慢跑儲里數，當重新起步的基礎好，舒緩心情也好，反正就是沒有目標地跑康，出身汗； 但隨著今個月天氣由夏轉秋，賽季又開始了，本月跑了幾個比賽，縱使狀況未至100%回復，亦比想像中驚喜，這也是長跑生涯的重要學習過程吧。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

11月初，腳傷已康復九成，參加了一個10K比賽，一如以往地即使知道狀態大不如前，仍會盡全力去跑每一步，當時的心肺和肌力仍未適應10K的距離，完賽時間是意料之內，急也急不了吧，我相信任何事情也好，只要堅持不放棄，黑暗過後總會見到曙光。

那場開季跑之後，心想既然傷好多了，是時候再次投入練習，回歸跑班再出發吧。重新起步的路固然辛苦，加上當下社會環境，令人做事力不從心，需要更加強大的鬥志，才可繼續走下去。兩星期後又跑了一個10K比賽，當然，還是未回到原來的狀態，但肌肉的記憶已稍為喚醒，也找回感覺和節奏。

11月初跑了兩場10K比賽，還是未回到原來狀態，但肌肉的記憶已稍為喚醒。

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我覺得神戶馬拉松賽道的環境有點像渣馬。

重頭戲也在同月來臨，它就是開季的第一場馬拉松。

其實一直都是希望再挑戰大阪馬的新賽道，因為我每年的全馬PB幾乎都在這個比賽中創造，無奈幸運之神不眷顧我，今次並沒有中籤。雖然現在回想起，可能是一種幸運，畢竟自己準備不足，也不想浪費這個美好的賽道。最後我選擇的季初首戰，決定在神戶馬拉松跑。

2016年也曾經跑過一次同一賽道，當時覺得賽道的環境有點像渣馬，37公里後仍要上神戶大橋，少點耐力都不行。今次傷後初癒，只有平日練習加一次30K長課里數做支撐，賽前沒有跟醣原負荷法，在日本也只是挑選自己喜歡的食物，沒有特別加碳；旅行時還在神社走了數百級樓梯，完全沒有考慮刻意留力比賽的問題。輕裝上陣，反而沒有以往的緊張，我就像沒有跟足課表練習就去考試般，沒有定立目標，自然沒有壓力，心裏亦明白不可能跑出好成績。

比賽當日氣溫較之前微升，待起跑時僅穿上背心跑衫也沒有半份寒意，於是，便心知不妙了……

以往跑全馬，我會很着重配速和留力，但今次在長課不足的情況下，我的「策略」，就是錶也不看，一起步就不理配速順着感覺跑，跑到辛苦就自然會慢下來。明明看地圖時見到鐵人28應該在5公里，卻左顧右盼也看不到他，後來才知道跑到6公里時，他的背面才會在我的後方出現。前半段的路大致平坦，只是太陽愈曬愈烈，對於平日大多數夜跑的我有點難適應，偶爾才找到陰涼位置繼續跑。

感覺比賽日氣溫微升，我便心知不妙。

由於穿上跑班「校服」的關係，很多香港跑友經過我時都會跟我說聲「加油」，這兩個字總會令我振作。可惜半馬以後依然逐漸「跌watt」，減速再減速，到達神戶大橋「打大佬」時，大腿基本上已抬不起來，但我堅持不做「步兵」，慢慢爬上橋，也落力找橋上的相機位。

落橋後差不多到終點，進入熱鬧的公路，兩邊都是打氣的市民，在最後的1公里更跘倒了碎石，離一離心差點倒地。最後當然沒有PB，但其實不用3小時42分完賽，已經比我想像中驚喜。

辛苦，但可以不用3小時42分完賽，已經比我想像中驚喜。

比起第一次跑神戶馬，感覺身心都強了，有時比賽，進步的地方未必是時間，而是用學會調整心態去面對逆境。前面的路或許相同，但心態不同，自然會看到不一樣的風景。

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