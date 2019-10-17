【01齊跑．Sandy】今季比賽取消特別多　跑步忘憂信念不變

踏入秋冬的長跑賽季； 以往在每年的同一時段，幾乎每個周末我都和跑友忙着參加不同比賽； 然而，近月的社會環境，令不少比賽無奈取消，包括月初的圖騰跑。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

從來只專心路賽的我，因7月練跑時傷及腳踝，迫不得已暫停速度練習。我不想坐著不動，惟有改做其他運動，讓心肺有點刺激，減慢狀態下滑，不會一下子直插谷底。於是我開始行山，一心希望既可接觸大自然，改善一下氣管毛病，又可當成一個可放慢腳步，卻又運用到全身肌肉、心肺的活動。

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一直只專心路賽的我，本來計劃在圖騰跑山賽初試啼聲。

機緣下，我報了第一個個人山賽，就是圖騰跑的16公里賽事。由於我極度不諳路面、崎嶇的山路和梯級，賽前多抽時間行山，但求比賽能夠順利、安全地完成。拿過選手包後，心情既緊張又興奮，對於很多朋友來說，這16公里的路程實在沒有一點難度可言，但我卻認為比跑全馬更難，特別是在山腳抬頭望到無盡梯級，未踏上去已充滿無力感。

早早領取的圖騰跑選手包未曾上場。

比賽前一天，心情特別緊張，早上上班前已經執拾好行裝，揀好戰衣、扣上號碼布，準備隨時拿起行裝便動身。可是，因為當日下午政府「急推新法」，社會氣氛突然急劇變得緊張。當晚睡不著，閉上眼睛休息。翌日張開眼睛，電話上已看到朋友通知我「比賽取消了」的訊息。始終期待已久，失望當然有，大會和義工通宵達旦為參賽者準備的事宜也好像白費了，但我也很明白，跑手安全最重要。就算當天早上比賽順利舉行，沉重的社會氣氛，相信令很多跑手早已徹夜未眠，都沒有心情和體力去比賽了。

受傷令我練不了速度課，於是我開始了行山。

圖騰跑後，隨後再有幾個比賽取消了，適逢渣馬也公布中籤名額，有朋友都擔心渣馬亦有機會取消，為此猶豫付款。

辛苦練習，當然希望以比賽證明自己的實力，就如努力溫書去考公開試一樣，做Past Paper去補習就如試路與上跑班。但世事總不能完全掌握在自己手中，能夠在能力範圍努力去做，已算無悔。

比賽確是證明自己努力練習後， 有何成果的指標之一。但是練習過後而得到的，不會因為比賽取消了而消失，PB和獎牌都只是一個象徵而已。對我而言，比賽是驅使我去努力練習的一種動力，但是即使沒有比賽，還是一樣的跑步。「毋忘初心」四個字是有點陳腔濫調，但每次穿起跑鞋時，我都會問一問自己：「你到底為甚麼而跑？」

幸運是自己在一遍「取消比賽浪潮」中，還有機會跑一個沒有競賽成份比賽，暫時忘憂。

幸運是自己在「取消比賽浪潮」中，還有機會完成一個沒有競賽成份比賽。以甜品和跑步結合為主題，邊跑邊吃，讓跑手暫時忘憂，也為生活加添一點甜。

沒有比賽、沒有跑班、沒有朋友在社交網站上分享跑步快樂的Post，卻可暫時從現實中抽離，一個人賺多點安多酚，燃燒多點脂肪。跑步，本來不應該是這樣簡單嗎？

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