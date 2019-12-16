【馬拉松】黃尹雋未因刷新港績停步　深信香港跑手力足突破210

先是男子10公里香港紀錄，繼而是5000米，昨天是馬拉松，黃尹雋兩個月內三度改寫港績，其中以2小時20分58秒刷新香港全馬最佳時間，尤為難得。不過黃尹雋未因此而滿足，甚至認為昨日防府馬拉松表現未盡如意，「香港人可以跑進210，不是基因問題，是文化和資源問題」。

23歲的黃尹雋昨天（12月15日）於日本防府馬拉松跑出2小時20分58秒，改寫35年香港男子馬拉松歷史（前最佳時間由Paul Spowage於1984年在倫敦跑出2小時21分10秒）。賽後翌日，這名年輕跑手道出成為香港最快全馬跑手的心聲，他坦言仍有進步空間，因為賽前目標是2小時20分內：「衝線一刻當然高興，不過不太雀躍，因為希望今場跑進220，如果發揮理想，甚至想跑到217、218。」

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黃尹雋（右）早前於港島10公里賽，跑出平自己香港紀錄的時間。（資料圖片；潘思維攝）

回顧昨日一戰，黃尹雋以1小時09分22秒完成頭半程，由於與其他日本跑手形成小集團一同作賽，故跑得輕鬆，戰至35公里仍保持速度；但最後7公里開始跌速，「真係有氣冇力，對腳好攰」，所以最終與「219」的目標相差約一分鐘，「馬拉松的真正比賽，就在30公里後才開始吧」。

這場香港10公里挑戰賽，黃尹雋跑出香港紀錄。（資料圖片；田總提供）

翻看香港長跑歷史，「220」對我們而言曾是遙不可及。與香港最佳時間最接近的，先有1992年的吳輝揚（2小時24分43秒），之後是徐志堅去年跑出2小時24分43秒，如今終有黃尹雋一舉突破，他深信香港人的步伐不止於此：「我們有能力跑進2小時10分，既然日本都有一大班跑手跑出這時間，為何香港人不可以？這不是基因問題，是資源和文化問題。要跑到這水平，廿歲打後非常重要，但要在香港跑步維生，實在難有保障，因而影響投入人數。或許30歲才開始跑，都有能力達到220，但要跑到210，真的要靠歲月累積啊！」

黃尹雋（左二）深信香港跑手力足在國際跑界佔一席位。（受訪者提供）

至於未來部署，黃尹雋不急於跑下一槍馬拉松，會先集中火力於短距離賽項，2月的渣馬則會角逐半馬拉松。「不會為了『博時間』而報六大或其他比賽，我希望再跑下一槍能直接跑到215至217，可能是一、兩年內的事？」未來永遠充滿問號，但正因如此，才最教人期待。

黃尹雋曾代表香港參加世界大學生運動會越野跑。（受訪者提供）

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