【01齊跑．Kimmy】全城街馬之特色：一個可以「跑到飽」的比賽

全城街馬，可說是年度最愉快的本地賽事； 因為它既有一定挑戰性，比賽中途有大量美食提供，無論是決心做成績的跑手，還是像我這些一心享受比賽的人都可樂在其中。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

今年的街馬，我首次以嘉賓跑手身份出席，對於馬拉松初哥的我，本來就已經有點受寵若驚。比賽在早上5時15分起步，但由於要提早在VIP區集合，準備上東區走廊拍照和起步禮等等安排，所以我當日早上4時多便要到達銅鑼灣集合，見到不少平日只會在網上見到的跑界明星，與堅叔、聰Sir、KK Sir等等猛人同台，這次經歷實在難忘。

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一直喜歡跑街馬，但首次以嘉賓跑手身份出席，與一眾跑界猛人同台，實在受寵若驚。

今次32.195公里賽程，我採取的策略是「首18公里跑個快一點的Tempo Run，餘下14公里則用來享受美食Fun Run」。知道向來街馬充給站的食物都出名豐富，為了吃得更多，出發前那餐早餐，我只吃了少許麵包。

賽事在港島銅鑼灣起步，穿越東區海底隧道到達觀塘，之後沿着海濱道上觀塘繞道，到達九龍灣後穿過啟德隧道，到達土瓜灣終點。基於這是香港第一個跑入東隧的長跑賽事，相信很多跑友都跟我一樣期待萬分，也是這一屆比賽的焦點之一。

跑東隧是今屆比賽的一大焦點。

整條東隧路程約2公里，感覺跟西隧相似，都是有點焗促、悶熱，只是我一直有朋友拍住跑，邊跑邊談天，心理感覺比實際時間短之下便跑出隧道了。由於上星期天氣暖和，所以比賽日我只穿了背心和緊身長褲，沒有外套。只是由於內外溫差很大，跑出隧道時身體急速變冷卻是我始料不及的狀態。事實上當跑手走出隧道一刻，其實本身已經跑了十多公里，加上是斜坡，逆風跑非常冷，開始有點吃力，陸續亦見到有些跑友吃能量啫喱。幸好，鏡頭總是另一種「能量補充劑」，看到攝影師們在公路旁幫一眾跑友與東隧留倩影，很多人都會自然精神起來，跑得特別起勁，影出來都不失霸氣嘛。

隧道內十分悶熱，一出戶外溫差很大。

來到18公里，距離完成「認真跑」階段目標愈來愈近，終於看到第一個美食攤位，有燒肉，素雞、齋滷味。由於留了肚，開跑不久已覺得有點餓，美食當前當然要停下來吃一頓。意想不到是燒肉皮竟然還是脆的！而且還有肉汁淺出，超「高汁」，好有驚喜！然後緊接下來，每跑兩公里基本上都會有小食檔，隨便數一數：一口鮑魚、巴馬火腿、朱古力威化餅、果仁、熟雞胸、紫菜卷、泡菜、迷你蕃薯、呑拿魚三文治、豬肉丸、蝦餅、西米糕、芒果糯米飯、提子、蜜柑、香蕉等......我全部都一件不漏，通通吃過，大滿足。

我給自己的目標，跑了18公里Tempo Run後，餘下14公里就是美食之旅Fun Run的時間。

+ 4 + 3 + 2

雖然這個街馬的32.195公里賽道不算太大競爭性，亦不是什麼做PB的好機會，但沿路這麼多美食補給，也有不少朋友一起吃、一起跑，快樂的氣氛，大概是我每年都會參與的理由。當然，人總是貪心的，如果可以在跑完之後也可以安排少少食物（熱食），那就更圓滿了。

在此感謝大會、義工及攝影師們的努力，成就了所有跑手又一年的愉快回憶。

快樂 的氣氛，大概是我每年都會參與街馬的理由。

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