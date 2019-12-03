【01齊跑．Kimmy】預防出國跑馬的災難表現　由更細密的計劃開始

紐約馬拉松，是我自去年初馬以後，第6場全馬比賽； 由選拔、訓練、直至比賽，短短數月，自以為所有事情都準備充足，萬事俱備只欠東風的時候，卻發現原來我再次欠缺了一樣重要的考量…… （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

紐約馬拉松最大特色，是賽道當中會走過5條橋，貫穿紐約5個區份。由起步點開始，就是從史泰登島（Staten Island）的韋拉札諾海峽大橋（Verrazzano-Narrows Bridge）到達布魯克林（Brookyln）；跨過普拉斯基橋（Pulaski Bridge）去到皇后區（Queens）；再穿過東河（East River）上的昆斯博羅橋（Queensboro Bridge）進入曼克頓（Manhattan）；越過威利斯大道橋（Willis Avenue Bridge）到達布朗士（The Bronx）；最後就能橫越賽道上最後一座大橋——麥迪遜大道大橋（Madison Avenue Bridge），回到曼哈頓區。沿着第五大道南下，便可以在最後的1公里上斜，進入中央公園衝線。它絕對是一條真正跟整個城市接觸的賽道，從前一些只在美國電影中看過的場景，在42.195公里中一一親歷。

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以為在VIP區等候出發就可「安心上路」，大錯特錯了。

今次紐約馬之行跟以前幾隻馬都有點不同，由於我幸成為New Balance RUN NYC的一員，幸運地初嚐VIP跑手待遇。比賽日安排在VIP區休息等候出發，「鄉下妹出城」地見識受邀跑手的體驗，原來除了林林總總的食物外，最大好處是帳篷裡面有暖氣，由於我實在很怕冷，面對寒風凜凜的早上，這個安排意外地解決上線前保持身體溫暖的問題，亦有助減少體力消耗。我們一大群人也在帳篷裡先吃早餐，安心調整心情預備比賽，以為可以一切如常，卻發現大錯特錯。

首10公里的腳感不錯，可是到了13公里左右卻開始出現異樣。

賽事在一片歡呼聲中展開，興奮的感覺令本身已經因為Jetlag與休息不足而出現感冒徵兆的身體好像補充了能量。縱使這是我跑步生涯中氣溫「最冷」的一個，自覺首10公里的腳感都不錯，步速可以維持在柏林馬PB的水平。可是到了13公里左右，身體卻開始出現異樣，起初只是頭暈暈和不斷流鼻水，16公里時更要停低嘔了一次。原來就怕冷得要死的我，突然要由一個相對和溫的家鄉，飛到一個早已入冬的地方，難以適應的缺點竟會暴露得如此徹底，這種疲弱感覺更愈跑就愈明顯。

持續的不適感實在令人難受，本來滿心期待的紐約街頭，都變得欠缺觀賞的興致，15至16公里間甚至停了在一邊嘔吐；對比賽最深刻的印象，就只有不斷反覆地上斜落斜，什麼做好成績的期望都已放下，克服過無數次放棄念頭已經是成就。最後半行半走到了30公里，本來打算步行回終點。慶幸隊友的出現把我喚醒，用盡餘下的氣力跟他們一起跑到終點，看看衝線時間，4:50:29。

慶幸隊友出現把我喚醒，令我可用盡餘下的氣力一起跑到終點。

飛越12,000公里之路來到紐約，每個人都一定想跑出好成績，但「身體卻很誠實」。「寒戰」再一次成為我的致命傷，一些例如「休息充足」、「加強免疫力」等賽前小環節，對我原來卻是旅跑前的頭等大事；今次成績未如理想，就當為自己累積經驗吧，下次出國比賽前，無論如何都一定要預留充足的休息時間作適應。人生就如馬拉松，每個馬拉松背後都總會有新領略。有時或許留點遺憾，他日才有動力跑好接下來的比賽。

十分遺憾的一之比賽經歷，就當累積經驗吧。

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