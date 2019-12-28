【01齊跑．Kimmy】回顧長跑生涯大爆發的一年　一切因不甘心開始

還有幾天就到新年，今年大家的跑步生活過得怎樣？ 對我來說，由去年初馬的新手，到今年連跑4隻海外馬，今年絕對是我開始長跑以來，最精彩綻放的一年； 不如就趁新年新開始前，回顧一下這個難忘的2019。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

話說，其實小妹的初馬不過發生在2018年的渣打馬拉松，資歷絕對非常淺，從未想過一年後可以改變得如此精彩。

記得初馬完賽當日，因為自覺成績太羞家，羞家得不要多談了，這個「起步點」足夠令我立下決心在2019年做得更好，投放更多心血在長跑運動上，在同一賽事先來一場「公主復仇記」。我今年的馬拉松故事，就是由這場渣馬開始。人生第二隻全馬，見證了付出多少，收穫多少的跑步真理，我以4小時22分衝線，完成了自己訂立的目標，對得住自己，就是最佳的報酬，一年之初，已經證明操練沒有白費。

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2018年只跑了一場初馬；用一年時間苦練後，2019年卻是意料之外的精彩。

一不離二，經歷了一場滿足的比賽後三星期，我又馬不停蹄地繼續長跑歷練，是時候挑戰第一場海外馬了。今年有幸與老友一起抽中名古屋馬拉松，加上由於大家也是海外初馬，縱使賽前沒有給自己太大壓力，但依然一直不敢輕視。然而經歷過兩次香港的全馬，比較之下，日本馬從領取選手包開始，以至比賽日的補給、民間的打氣氛圍、以至完賽安排等等也十分完善，難怪這麼多人喜愛跑日本馬。真正見識到他們的馬拉松文化和氣氛，感覺自己像去了天堂！心情也輕鬆得多，心想只要好好享受過程，跑得比渣馬好便有交代了。

可惜比賽當天一早便下大雨，而且氣候不同，比香港的冬季冷得多。慶幸是會場氣氛很好，而且有教練隨團，身邊亦有不少跑友打氣的關係，很辛苦，但出乎意料地PB了！居然比渣馬還快10分鐘！接連的挑戰，無論結果與過程都如此美好，亦令我真正發掘到馬拉松的快樂，這一年，我的無盡馬拉松旅程就此展開！

初馬成績欠佳，不甘心令我決心展開「公主復仇記」。

決心嘗試跑海外馬，與能否跑海外馬，從來是兩個問題，因為再想跑，都要抽得中參賽資格才行。於是我本身已採取漁翁撒網的方式，希望抽中一個半個已經萬幸，結果發現，其實我今年抽籤運好像不錯。除了名古屋之外，其實我還嘗試了抽了曼谷馬和柏林馬，中了；甚至，機緣下我看到New balance的紐約馬訓練計劃，於是試試報名參加，又意外地入選了！就這樣，今年的馬拉松生活意外地遠比預期忙碌得多。

更快，也要比過去跑得更遠。

泰國本來就是我非常喜歡的一個國家，所以在跑畢名古屋後，便順理成章地報8月尾的曼谷凌晨馬拉松。一來希望作為柏林馬前試腳，二來看看曼谷馬有什麼特色，了解他們的馬拉松文化。本身以為炎熱的泰國馬不會輕鬆，結果又比我想像中的美好。它們的EXPO設有外國人專屬的櫃枱，林林種種的攤位亦不比任何大型比賽失色。唯獨凌晨舉行的比賽，氣氛跟氣溫比較，的確不太熾熱，但賽事補給卻非常充足，幾乎每兩公里就有水站，有時還有西瓜和能量飲品。然而整個賽事最吸引我的，是完賽後的美食攤位，全場美食也是免費提供給參賽者，超級誇張！也是這個原因，令我已決定來年再玩一次。

本來就非常喜歡泰國，想不到可以親身了解他們的馬拉松文化。

又一次快樂的經歷後，終於來到我今年年尾的兩場重頭戲——柏林馬拉松和紐約馬拉松。作為一個全馬跑齡不過一年多的新手，竟然可意外地接連體驗兩場世界數一數二的大賽，實在受寵若驚。加上眾所周知柏林馬是PB聖地，一直令我期待萬分。雖然9月尾的柏林馬比賽日又一次要打我最怕的雨戰，但整個賽道都以平坦直路為主，而且大多數跑手都跑得很快，我亦很自然地跟着走，最後總叫成功達到Sub 4的目標，賽後又心雄不少，為11月紐約馬的終極一戰打下強心針。

接連體驗兩場世界數一數二的大賽，實在受寵若驚。

我本來就將今年的11月比喻為我的「Final Exam」，以紐約馬拉松作為終極成績表。然而成績卻好像跟比賽的心情成反比，愈認真，結果愈不理想。以為所有事都準備妥當，現實卻很殘酷，出發前着涼生病了，跑了一場長跑以來最辛苦的比賽，成績極不理想，頓時令我心情跌落谷底。回港後身體狀況也一直反反覆覆，休息了好一段日子，即使輕鬆跑也提不起勁。直到相隔了一段時間，在12月的「癲傻253」跟友人嘗試挑戰一口氣跑50公里距離，雖然跟不上大隊，但最後尚算順利完成，總算是我人生第一次跑畢50公里，取回一點自信，方在紐約馬創傷後，給自己的一點安慰，總結2019的跑步生涯，還是一個豐富的結局。

跑馬拉松實在需要配合天時地利人和。無論今年成功PB的喜悅，或者是受到傷患的困擾，一切經驗，不如就趁這幾天間好好檢討與回味，也不要忘記欣賞自己在2019付出過的努力，期待在明年成就一個更好的自己。

明年還要繼續努力，做得更好。

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