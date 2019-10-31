【01齊跑．Kimmy】紐約馬前最後一賽的啟發：未試盡力怎知結果？

「10月MinPlay」結算日到！領跑手Kimmy累積里數是160公里，超額完成本月目標； 然而部署多時，她的終極目標始終是周日的紐約馬拉松； 更新Kimmy的數據結算時，正值她的航班前往美國的途上，最後她的成績與表現如何？留待她在《跑手接龍》Facebook群組上跟大家分享吧。

距離紐約馬拉松進入最後倒數階段，目標旨在今年最後一隻全馬中再做PB的Kimmy自然不敢過於逼迫自己，休腳前最後一跑，她出席了《跑手接龍100回接力賽》和《人艇鬥》的比賽。前者為三人一組的接力賽，Kimmy與下月接力MinPlay的代表——女子山野團隊Hikipedia的Kylie和Avis組成隊伍，分擔合共12公里的路程；後者玩味更甚，所有跑手在城門河邊跟河中的賽艇鬥快，看誰可較快完成2公里路程。

跟「金毛」楊錦鴻等高手鬥快，成績是其次，玩得開心最重要。

雖然在「金毛」楊錦鴻等高手雲集的「接龍跑手」群中，「MinPlay跑手」可謂毫無優勢，最終在眾隊伍中排尾二（包尾的是我），但其實今次比賽的性質旨在玩樂，一班跑步愛好者齊集聯歡，快樂至上才最重要。

跑畢一個甚有本地特色的比賽，帶着愉快的心情前往紐約，方為Kimmy在出發前的最大得着，她說：「《人艇鬥》真的很有趣！從未想像過有這樣的玩法，更想不到，竟然真的有跑手可以快過7.5分鐘完成2公里的賽艇。當然，那個不是我啦，卻證明了我還有太多太多進步空間，需要更加努力去完成『跑更快』的目標。雖然紐約馬的難度比柏林馬大，但未盡全力試過，又怎會知道最終可做出什麼成績呢？」

未盡全力試過，又怎會知道最終可做出什麼成績呢？

Kimmy查過周日紐約天氣甚佳，十分適合比賽，但氣溫卻只得攝氏6-12度，對向來甚怕冷的她來說卻是個不利因素；當然，經過160公里Minplay中包含的訓練，半個多月來的調整令當下Kimmy對自己的狀態甚有自信，做好賽前保暖與氣力分配等細節，PB也不是沒有機會的。

想知道這位跟大家一起努力了整個10月的跑友成績如何？留待她往後在《跑手接龍》Facebook群組中自行解說吧。

什麼是《每月MinPlay》？

一個人跑也太悶了，<01體育>每月都會邀請不同跑友定下「MinPlay」，以該里數作為一個月的里數下限，一起贏取01齊跑的「MinPlay」虛擬章吧！11月，我們已經邀請了另一位跑手從Kimmy手上接棒，但依然隨時歡迎01跑手們登入跑手接龍Facebook群組，與總結一下10月的訓練結果與心得吧。

一齊跑 《每月MinPlay》活動

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01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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