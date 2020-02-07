【馬拉松．黃尹雋】點解跑得快？　關於香港一哥的5個訓練要點

「點解跑得咁快？」看似膚淺的問題，卻又忍不住問黃尹雋，畢竟在50天內連破3個香港紀錄，一下子將男子馬拉松港績推前到2小時20分58秒，他的訓練方法的確令人好奇。 黃尹雋坦言，他的訓練絕對不是什麼秘密，他給你的5個貼士，大家不妨參考。

1. 恢復比苦練重要

「我們一直有錯覺，認為練得辛苦，訓練後全身乏力，所以進步，其實不然，恢復才是我們進步的那一部份，所以大家一定要恢復得好，要徹底改變舊有思維。」

2. 不當壓力為壓力

「這句話『好似好玄』，但不是的，大家要記緊，平日練習已經在準備比賽，跑步早已是我們生活的一部份，落場比賽根本想不到那麼多，跟住身體感覺自然去做。」

黃尹雋的訓練最著重休息恢復部份。（潘思維攝）

3. 比賽過程預先loop

「比賽前一晚，我會幻想比賽當天整個過程，由起床刷牙、換衫、收拾開始，再不斷『loop』如果比賽過程有突發事，我會如何處理。雖然聽起來有點『痴癡』，但真的有用，令身體和心理都準備更多。」

4. 日常慢跑佔七成

「日常訓練計劃，慢跑佔多數，一星期可能有七至八成都是慢跑，只得兩成是強度課。」

5. 半馬配速跑Tempo

「我的速度訓練有5個2000米、8個1000米、10個400米等；或者用半馬配速跑Tempo Run，甚至拆開做4至5個1600米，但休息時間短，這就是我的訓練方向。」

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