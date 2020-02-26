武漢肺炎疫情持續，上班在家......放假？也是留在家.....減少到公眾場合交叉感染的機會。 過去的訓練日程停滯，跑步不方便，到健身室workout更是尷尬，只好繼續百無聊賴地在家按動滑鼠，尋找任何環境都方便健身運動的替代方案，以維持一定運動量。結果又讓我找到一個連NASA太空人在太空站內都可以維持運動的方案。

不便外出運動的日子，看來不會是短期內可以解決的狀況，連學生都預料最早於4月20日才復課，居家運動看來是不得不花點時間研究的題目。然而活在香港，擁有一個小小蝸居已經感恩，還奢望可以擺放林林總總健身用品的空間......想起都想流眼淚。然而當我在網上看到SpiraFlex個人健身器這種力量訓練裝置，及至有超過50位NASA太空人在低重力環境的國際太空站上，都採用作為保持肌肉運動量的方案時。第一時間想起的反而不是什麼訓練效果，而是在太空站這種既狹少、環境又極為不便的情況下，都可使用的健身器材，它一定十分方便蝸居中的收納了。

入手家居健身器材，必須考慮收納空間的問題。（網上截圖）

解釋一下SpiraFlex個人健身器的原理，它其實是一個用來屈曲的弓狀結構，透過直接按壓屈曲，或者拉扯鋼索摺疊屈曲時產生的阻力，對肌肉作負重的訓練。當中的阻力可以自行調節，扣上適當的FlexPacks，就可以產生5磅、10磅、15磅、20磅和最高25磅的阻力。配合各種訓練動作，或者配合家居設施、健身器材和瑜珈等等訓練使用，幾乎可以用盡全身主要肌群，腹部肌群、核心肌肉、手臂、臂膀、背肌和大腿肌肉等等當然亦難不到它。

Sunita Williams等超過50位NASA太空人在太空站都採用這種健身方案。（網上圖片）

除了多樣的肌肉訓練外，SpiraFlex個人健身器另一個賣點，就是無論身處任何環境，依然可以如常健身，包括走出地球，衝上太空亦可以；這種個人健身器現時已有Sunita Williams等超過50位NASA太空人採用，要知道人類長期在低重力環境下生活，肌肉缺乏運動很容易便會萎縮，維持中高強度運動對太空人來就非常重要；但同時又要顧及在有限的太空站空間內擺放，亦要顧及火箭升空每一磅都是金錢的成本問題，這個健身方案依然能夠在如此苛刻的環境中得到接納，用於窩居亦應該不會是什麼難題吧。

SpiraFlex個人健身器亦可配合其他健身器材使用。（網上截圖）

當然，看到這種新穎的弓狀健身器結構，並不如傳統器材般，多數人一拿上手或多或少都有使用概念。慶幸這是一個「網上自學」的年代，網上早已有大量教程，供跟隨訓練指定肌肉，或是全身完整訓練的參考之用；本文亦於社交網絡搜尋了一些使用SpiraFlex個人健身器的圖片和片段供大家參考，一起在家訓練，度過這段難熬的日子吧。