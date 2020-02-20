【武漢肺炎．在家網購】一件健身神器　足不出戶練盡全身肌肉

武漢肺炎疫情持續，留家工作、少到公眾場合避免交叉感染，固然是社會責任的表現。但無可否認，這也令很多人犧牲了運動生活的時間。 減少在人多時間跑步、健身室更可免則免，訓練計劃完全停滯。宅在家中上網儲脂肪之時，總希望可以尋找一些代替方案，到底坊間有沒有一些健身器材，予人留守家中依然可以維持一定訓練量﹖終於讓我在百無聊賴地按動滑鼠之際，找到一線曙光。

誰不知在這個世界早已發明了海量的家居健身產品？我也知道如果可以在家中放一台跑步機、一套啞鈴、幾套負重練習的裝備，我就可以如常在家中延續訓練日程了。可惜不幸的現實，這裏是香港，普羅大眾擁有一個安樂窩已經非常困難，還要奢望擁有足夠家居空間放置大大小小的健身裝備？我想大台電視劇也不敢作如此離地的設定吧。於是「方便收納」，也成為我網購搜索「家居健身」方案時的關鍵詞，這才是真正香港人的日常，so sad。

健身板在2016年方成功在Kickstarter集資，化為實物量產。（網上截圖）

皇天不負有心人，終於給我找到一個對普羅香港人來說不俗的解決方案——便攜健身板。這是一種近年才出現的家居健身裝備，主打便攜而且容易收納，靠一塊健身板、阻力帶、workout bar等部件作不同組合，或者配合「房門」等家居裝置使用，就可配搭出過百組訓練，針對全身不同部位肌肉，包括腹部肌群、核心肌肉、手臂、臂膀、背肌和大小腿肌肉等等。但最重要！還是容易收納，健身板最長的一面約76cm，所有配件加起來只有15磅，每天做完訓練後找個空位存放起來，不佔用太多家居空間，心安理得。

方便收納，絕對是港人考慮家居健身器材的條件。（網上截圖）

事實上這個發明於2016年方在國際產品募資網站Kickstarter成功集資，將概念化為實物量產後，現在已經發展至第二代。如果在入手之前，還是擔心個人的健身知識和對肌肉了解不夠，怕得物無所用的話，朋友，當今世界早已是個Web 2.0的時代，幾年間，網上已經有大量教人使用健身板的教程，無論是訓練個別肌肉的動作，還是整套workout，足不出戶都可以輕鬆在家練習。當然明白運動生活的其中一個趣味，還是在一個人和人之間有交流的社群中度過最好，但在當今社會衛生環境下，尚未知這樣的日子還要過多久，健身板不失為解決當下困境的方法。

文中於社交網絡搜尋了一些使用健身板訓練的圖片和片段，供大家參考。