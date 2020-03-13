【齊動 LetZ Goal】發揚打不死精神　團隊進步意義更重｜逆閃教練

為了自己喜愛的事，你可以走到幾盡？ 「逆閃教練」林偉熹曾經面對十字韌帶撕裂、半月板爆裂重傷，導致腿部肌肉亦萎縮；卻憑藉自身的苦練堅持，「由負開始」建立Sub3的能力，用腳步向自己證明「凡事沒有不可能」的信念；因為跑步，甚至辭去穩定的工作，成為職業長跑教練，以行動實現理想。 相對現今的社會「疫境」，逆閃教練能夠走出自己的「逆境」，已經是個人跑步生涯的成就。運動關閉？比賽延期？都不能阻攔他的腳步。

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每個人都有不同面目，看到逆閃教練（林偉熹）健碩身型，很難想像2年前左右他還在所事一份跟跑步毫無關係的文職工作，任職會計經理，管理公司的財預政策，跟運動根本毫無關係。甚至在4年之前，他更因為右腳受過重傷的經歷，不敢嘗試長距離的比賽，連一次全馬都未跑過。卻因為心中的有夢，熱愛運動生活的意識，令他渴望了解自己的極限，幾年間不但成功Sub3，更修畢長跑教練資格，希望透過自身「打不死」的經歷，向學員傳達「永不放棄」的精神，為自己與身邊朋友實現長跑路上的目標，生活變得無比有意義。

成為長跑教練，個人練習的時間反而更少。

未開始當跑步教練前，逆閃教練每星期平均都會練習2至3次，後來因為想攻全馬成績，每天上班前都加一課晨跑；很多人會以為他將興趣變成事業之後，將可以更充分地經營自己的跑步生活，事實其實相反，逆閃教練反而認為過去因為工作穩定，擁有較多私人時間練習，訓練日程亦較規律。現在卻由於早夜都要教跑班，個人的訓練反而做不好，當初的決定成就了他人，卻好像犧牲了自己，成為跑步教練會否反而有遺往日跑步的初心？

逆閃教練是個享受團隊生活的人。（逆閃教練提供）

「跑步追時間從來都很辛苦，一切都來得不容易，所以在這個過程中，令我覺得跑步是一種練身、更練心身的運動；因為跑步，我學會更珍惜生活，平日分配好時間，做好每一件事；我是一個喜歡團隊生活的人，可以跟同一班人一起進步、一起奮鬥，達成目標甚至上台領獎，每次看到朋友和學生的成功都會很鼓舞，這樣的工作很有意義。」逆閃教練如是說。在教跑之外，努力平衡追逐個人目標的日常鍛鍊。就算因為「疫境」令近月不少比賽相繼取消，連他期望已久的第一隻六大馬——波士頓馬拉松都很大機會延期，逆閃教練的態度亦未有動搖。繼續默默地訓練，維持自己的狀態。

對學員、朋友一起奮鬥，達成目標甚至上台領獎，令逆閃教練感覺到工作的意義。（逆閃教練提供）

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因為他相信，跑步從來不是為一單單一場比賽，長跑路上的進步，其實就是每一次走出逆境的過程。更重要，比賽成績亦早已不是他滿足感的唯一來源。

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