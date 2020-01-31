【01齊跑．屈旨盈】無賽時期好好休息　準備下次爆發機會

新一年的首個月好像過得特別漫長，疫情令社會上下人心惶惶，外出都可免則免。及至連本地年度最具規模的長跑比賽渣打馬拉松都被取消，各位跑手很可能提早結束跑季，失望在所難免。 本來想用一場渣馬半馬比賽檢視狀態的屈旨盈（Crystal），結果雖然跟大眾一樣無緣參賽，辛苦一個月的高原訓練卻未感一場空。因為她覺得，長跑路長，準備更足、好好休息，何懼重新出發的機會呢？

為了進一步提升狀態，屈旨盈（Crystal）月初前往中國大理集訓，希望藉空氣稀薄、含氧量少的高原環境，提升個人耐力，並以一場渣馬半馬的PB作短期目標，作為檢視當前狀態的證明。為此，Crystal甚至連農曆新年都放棄一家團聚的時間，留守當地，年初一都是一個人默默地跑長課。可惜人算不如天算，一場突如其來的武漢肺炎疫情，本來預計的日程都被打亂，縱使長遠來看不總算不太嚴重，但始終是缺席了香港跑界的年度最大盛事，多少總有點失望。

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初一練跑，初二......也是練跑。

「今個農曆新年都是在訓練中度過，當這裏的跑友都回家過年或外出慶祝時，我都是跟平常一樣，訓練和休息。最多就是晚間上拜訪當地友人的家，見識一下當地的新年習俗和食物。」就在這種刻板又自律的生活中，Crystal今個月一步一步地完成了570公里的MinPlay里數，領跑手的任務超額完成；然而辛苦過後，卻未能如期回到香港主場展現高原訓練的成果，同時又深明疫情嚴重，大眾的健康與生命安危始終是最重要考慮，取消比賽亦無可厚非。尤其是長跑生涯漫長，比賽也不是跑步的全部，這次沒有機會了，就遲點吧。與其怨天怨地，不如好好把握這個機會，休息並檢視一下自我的優劣，等待下一次爆發。

幸好有友人招待，一嗜當地的新年食物。

其實生命一直就跟長跑一樣，遙遙路上不時會出現難以預計的意外。無論是來自自身的問題，還是四周的突發情況，種種不可預測，亦是考驗每個跑手真正能耐的時候。現實改變不了， Crystal卻視之為一個休息的機會，她說：「渣馬沒有了，訓練卻不能停，這個月還是繼續盡自己的責任，希望3月時再報一個全馬比賽，到時再以一個準備得更充沛的狀態，希望在賽場上作出等候已久的新突破。」

什麼是《每月MinPlay》？

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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