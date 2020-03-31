【齊動 LetZ Goal】三月MinPlay結算　不放棄已是成功｜逆閃教練

上周跟「逆閃教練」林偉熹結算MinPlay的時候，距離終點尚有60公里。一星期後，他竟然大爆發，以超額的520公里作結，是他跑步生涯以來，跑得最長距離的一個月。 原來這個里數才是他心中真正的3月目標距離。縱使環境充滿阻礙，但既然目標早已定立，逆閃教練還是覺得要全力實現才甘心。

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「我習慣定下了目標，就要盡全力實現，『閃』到落尾。」

「MinPlay」跑步遊戲的意義，在於幫助一眾跑手在每個月開始前，定下更明確清晰的目標，為每月里數定下限，月結之時對得住自己。月初跟「逆閃教練」林偉熹定「3月MinPlay」，他開出328公里的基本目標，事實證明，這實在是個「最低要求」而已，「逆閃教練」原來另有想法。

520公里「MinPlay」，超額完成。

為了備戰原定4月舉行的波士頓馬拉松，逆閃教練本應在今月將狀態提升到頂峰，然而受疫情影響，全球體壇幾近停擺，波馬亦延至9月。

世界大停頓之時，逆閃教練堅持信念，未到終點都不能輕言放棄的態度，令本來身體受傷患局限的他，挑戰一次又一次不可能。定下了的目標就要盡全力完成，逆閃教練在「MinPlay」的最低要求之上，上星期3日內再儲超過100公里，以跑步生涯以來跑得最長距離的一個月成績作結。

疫情下維持訓練方式有很多，在家作自我體能訓練也是一個應急方法。

心願得了，但必須正視疫情。雖然逆閃教練相信疫情再嚴重亦不可輕言放棄，而且團體訓練更有動力，也更快樂，但此時此刻，跑步應暫時回復「個人運動」的面目，這是我們應盡的責任。

停步與否是個人選擇，但若無法在人少的晨跑時段練習，或計劃一些人流極少的路程，在家練體能也是一個應急的方法，例如花點時間練深蹲，增加四頭肌肌力，對跑步也有幫助。非常時期，定下自己能力以內的「MinPlay」，不放棄已是成功。

希望待疫情過去，大家可以恢復往日開心的團跑。

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什麼是《每月MinPlay》？

齊動 LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人領跑，定下3個Level的「最低里數」（MinPlay），作為一眾跑手月度的基本目標；按此下載/登入「齊動 LetZ Goal」，也可在跑手接龍Facebook群組分享交流，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑、一起進步！

3月MinPlay：88公里/128公里/328公里 (01美術製圖)

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