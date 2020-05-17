行山︱夏日行山必要的裝備！　透氣輕巧防曬性能全評測︱體物寫志

天氣話熱就熱，攝氏30多度高溫下，跑步也好、行山也好，跟猛烈陽光周旋不能避免，唯有努力一點做好防曬措施，跟中一個最簡單直接的方法就是戴帽了。 戶外運動帽種類很多，不同的活動行程需要配搭不同功能的帽子。今次特意分享6款「editor's choice」的戶外運動帽 ，講解各種特點。

6款「editor's choice」戶外運動帽的特性，按圖放大：

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這次決定寫戶外運動帽，其實有點「私心」。事緣早前一次出行蚺蛇尖，越野跑鞋、手套、食水等準備充足，獨是忽略了攝氏30多度在萬里無雲、無遮無蔭的登頂路途，只戴了一頂平日跑步時戴開的Visor。

我一直都喜歡運動時戴這類帽子，貪其不會於跑動時帶來累贅感，而且十分通爽，可惜防曬性能最低，結果曝曬數小時後，頭蓋曬得發滾。這次旅程給我的教訓，就是千萬不要忽視選取適當的戶外帽子，這個小環節，關乎避開烈日煎熬。

以往上山都習慣跟街跑一樣戴Visor，忽略了天氣因素。

Salomon XA Visor

平日路跑，我喜歡Visor遠多於Cap。因為我鮮於烈日當空下跑步，最多都是挑下午時間來跑。頭頂位置偷空的Visor足夠應付有餘，而且散熱更直接，加上結構輕巧，方便收納，即使防曬性能不算高，這種帽子依然是我的最愛。

Salomon XA Visor的帽緣更配置快乾內裡，吸收頭頂汗水幫助蒸發，令跑步和行山人士不會被汗流披面的感覺影響視線、心情，以至造型。

MONTBELL Trail Cap

跑步Cap帽的作用其實差不多，就是個人造型喜好與頭頂散熱性能的一點分別。但烈日之下，「有頂」跟「無頂」就是那一點點的分別，所以在考慮造型之外，穿戴前更應考慮跑步或行山的時段習慣。

MONTBELL Trail Cap採用全聚酯纖維製作，擁有不易破裂、伸縮力強、快乾等優點，加上其表層作了防潑水（DWR）處理，從路跑到一般山野環境都足夠應付。而且MONTBELL作為山系品牌，它在帽子兩側配置安全反光邊，在山野中有辨識作用，亦適合城市夜跑。

Outdoor Research Sun Runner Cap

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如果防曬是戴頂Visor或Cap帽那麼簡單就好了，香港的夏日陽光可不易應付。如果太陽太猛烈，我們還可選擇一些針對防曬調整的帽子，例如Outdoor Research的Sun Runner Cap。我很喜歡這款設計，帽緣物料除了可作UPF 50+的防曬，內裡還可抗紫外線。

它的防曬裙是以可脫的三幅設計，可按需要包裹頭部，避免後頸與面部被陽光灼傷。它的防曬裙結構亦比一般類似設計穩定，走動時較少左搖右擺，免卻那種我最怕的「累贅感」。

MONTBELL Stainless Mesh Cap

MONTBELL Stainless Mesh Cap（品牌圖片）

同樣是帶防曬裙的Cap帽設計，MONTBELL的Stainless Mesh Cap卻簡單得多，而且是不可脫的設計，防曬裙直接縫於Cap帽主體，靈活度大減。但它可說是我這種跑不快、上山也是半行半跑的人的恩物。主要原因是它採用獨有的鍍鉻尼龍網製作，簡單理解，就是一種有金屬成份的物料，能夠直接反射陽光，使頭殼較正常在烈日下低攝氏1至2度，非常舒適。亦因為這個原因，這類帽子只有金屬原色一種選擇。

唯獨它那特長的帽裙設計，既未能完全包裹面部，卻相對有點累贅。但比一般Cap帽的材料來說，Stainless Mesh Cap其實方便收納，上山放在背囊備用亦無妨。

Salomon Speed Bob

Salomon Speed Bob（品牌圖片）

如果一心只想慢慢行山享受山野，配置全方位闊邊太陽擋的「漁夫帽」，防曬能力更強，實在是不俗選擇。雖然看似較累贅，但以Salomon Speed Bob為例，它使用全聚酯纖維物料，令帽子只重38克，比同品牌的Visor還要輕巧。更有特別的設計是，Speed Bob帽頂設有暗袋，可放置一個可拆式的熱能反射墊，而且這個反射墊更可以浸濕後放入暗袋，直接用物理方式降低頭頂溫度，應該是對抗曝曬的有效方案。

Outdoor Research Bugout Brim Hat

平日行山，除了陽光曝曬，還有不少「夢魘」，有戶外運動帽的設計考慮到防曬以外的考量。例如Outdoor Research的Bugout Brim Hat，其Supplex尼龍物料不但可作抵抗UPF 50+的紫外線，同時亦作Insectshield防蚊蟲處理，阻隔山野的「外來入侵」。

看起來雖然比較笨重，但同時它亦配上可拆式索帶和TransAction頭帶的設計，盡量在劇烈運動中與頭部繫穩，算是防曬與靈活性能之間的平衡。

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