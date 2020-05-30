台灣健身女神克服滿身車禍疤痕　用火紋身訴說女生自強重生的故事

馬甲線、蜜桃臀、完美腹肌，對台灣女星瑞瑪席丹而言，通通都是「bonus」。 她選擇健身，單純的，她要生存。 因為，那場車禍之後，瑞瑪的人生再不一樣。

瑞瑪席丹（Rima Zeidan，يما زيدان）擁有黎巴嫩和台灣血統（父黎巴嫩、母台灣），深邃的眼神、高挺的鼻樑、健康的小麥膚色，16歲入行踏上模特兒之路，完全順理成章。

直至18歲那年，她留學美國。

瑞瑪席丹在台灣被稱為「健身女神」。她鍛煉身體，卻有着不一樣的原因。（瑞瑪席丹IG）

「在台灣跟爸媽住久了，一出國就玩瘋。有一天天氣特別好，我跟朋友駕電單車去海灘玩，當時我們只穿短袖衫短褲拖鞋、戴個頭盔，忘了是電單車失控還是怎樣，後面的朋友撞上我。我起來的時候，血肉模糊，衣服與血肉混在一起……」

找回昔日報道，意外是這樣的：瑞瑪乘坐的電單車撞上前方車輛，復被後面的車撞上，瑞瑪被「撞飛」後，在柏油路打滾數十公尺，全身皮膚接近四成被灼傷，包括背部、手臂、大腿，同車的男友當場死亡。

身上的疤痕，訴說着瑞瑪席丹的故事。（瑞瑪席丹IG）

剃掉頭髮、滿身疤痕、又因為服藥而全身水腫，瑞瑪還能當模特兒嗎？

但更嚴重的問題是，就算她花了新台幣300多萬植皮與復健，但醫生告訴她，當疤痕成熟後，關節位置就難以伸直，可能又要「開一兩刀」。

「做了太多手術，真的不想因為關節問題又開刀，唯有努力的拉（意指伸展鍛煉），剛開始的時候很痛。」

❤️車禍疤痕又如何？瑞瑪毫不吝嗇展露S形線條（按圖）❤️

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自小是田徑及網球好手的瑞瑪，從此真正踏上健身之路。在她的IG上，有着各種健身運動的圖片和影片，難度愈見增加，她的腹肌、馬甲線和蜜桃臀，也隨年月「愈練愈靚」。

「我全身都是疤。這個行業裏，比我漂亮的女孩實在太多了，我身上也沒什麼特別吸引人，那就唯有把身體練好吧。」

「我想令自己變得更好。」

就算每天多忙碌，瑞瑪必定會抽時間鍛煉，就算只有5分鐘、10分鐘、15分鐘，只要持之以恆，已夠鍛煉全身肌肉。除了健身，瑞瑪也喜愛瑜伽，令肌肉放鬆伸展，不只一味「死練」而肌肉繃緊。

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瑞瑪絕對是運動女神，多種運動都難她不倒（按圖）⛷️🤸🏻‍♀️🏋🏻‍♀️⛹🏻‍♀️🧘🏻‍♀️🏄🏻‍♀️

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看看瑞瑪今天的成就：2017年金馬獎最佳新人、2018年推出唱作專輯《你知不知道》、歷年主持各種旅遊節目譬如《放膽去旅行》、《驚奇大冒險》、《沙發客玩世界》。她曾經被導演罵不懂做主持，後來在節目吃活蟲、跳崖；她曾經被罵「我們不需要另一個孫燕姿」，後來終於舉行個人演唱會；她曾經不懂演戲，最終上演技班再加各種特訓，終於憑《強尼．凱克》踏上金馬獎舞台。

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+ 20 + 19 + 18

「工作時，不時有人道『這麼多漂亮的女生，找其他就好了』，或者問我是不是從20樓摔下來，怎會全身疤痕？你的疤就是你的故事，所以要克服自己，不要管人家怎麼看。」

2015年台灣八仙樂園派對粉塵爆炸事故後，瑞瑪曾經如此鼓勵傷者。

看瑞瑪的IG，健康性感總掩不住永不磨滅的傷疤，但這些「火紋身」卻告訴我們，瑞瑪是一個有故事的女孩。

瑞瑪席丹，火紋身的台灣健身女神。（瑞瑪席丹IG）

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