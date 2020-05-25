減肥健身｜KOL楊舒婷塑出零死角線條　阻力帶更有你不知道的好處

還記得「牛油果小姐」嗎？楊舒婷（Sadelle）兩年前因為偷圖扮廚神，被網民謔稱「牛油果小姐」。事過境遷，道歉後的Sadelle獲網民原諒，更不時上載做運動的短片，現在IG有18萬追隨者。 在其IG TV中，看到她用阻力帶鍛煉，今次就探討阻力帶鮮為人知的好處，如何運用得宜都是一門學問。

楊舒婷（Sadelle）是模特兒兼網絡紅人，2015年曾參選香港珠寶小姐，殺入總決賽。現在活躍於網絡，IG有18萬追隨者，分享一張圖片往往有數千甚至過萬讚好。

兩年前，Sadelle分享了一張牛油果照片，附上hasgtag「#Sadellecancook」，卻被網民發現那只是網絡流傳的照片，眼利的網民再「偵探上身」，發現她IG上很多旅遊和食物照片都是偷圖，謔稱她為「牛油果小姐」。

事發後Sadelle急刪過百張照片，估不到事件進一步發酵，外國傳媒都開始報道，她最終承認偷圖，向網民道歉。

楊舒婷（Sadelle）熱愛各種運動：

+ 24 + 23 + 22

人誰無過？兩年來，Sadelle圖沒有再偷，運動亦沒有偷懶，身形愈練愈靚，今次就看到她在IG TV用阻力帶鍛煉身體。

阻力帶常用於家居健身，兩個月前疫情最嚴重之時，香港人紛紛到運動用品店入手家居健身器材，阻力帶就是最受歡迎之選。Sadelle把常見的修身動作難度提高，因為家居健身大多靠自身重量，難以提高強度，如果不使用器材，只好增加次數。

【運動健身】疫情下4類運動產品受歡迎 有種健身用品供不應求

女性大多不要高負重訓練，阻力帶很適合她們。（楊舒婷（Sadelle）IG TV截圖）

就算加添家居健身器材，都要慎選，例如Sadelle鍛煉臀部和大腿的動作，如果給她啞鈴，她都沒法握緊並提升表現，反而阻力帶可以彌補以上不足。

其實阻力帶還有鮮為人知的好處，就是適合做速度訓練。假設你是一名拳擊手練出直拳、跑手練提腿或棒球手練揮球，阻力帶都能提供穩定阻力和流暢度，可以愈做愈快。透過阻力帶，還可以順住動作劃出弧度，又提供順住動作的阻力，棒球手練揮球就是好例子。

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啞鈴就很難做到上述效果了，因為地心吸力問題。例如拳擊手出拳，背肌發力，手順勢向前伸；如果握住啞鈴出拳，揮出去時已受地心吸力影響，重力往下，主要是前臂受力，不是背肌。動作愈慢、負重愈高，問題愈明顯，達不到訓練目的。

以下是選擇阻力帶的注意事項和它的好處：

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很多人把普拉提和瑜伽混淆，以下8張圖就解構了它們不同之處：

+ 4 + 3 + 2

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