運動口罩｜ASICS加入裝備新戰場　「專為跑手而設」　官網9月開售

運動口罩已為運動裝備的新戰場。 新冠肺炎疫情在世界各地依然嚴重，各大運動品牌陸續推出口罩新品。ASICS昨日發布一款新口罩，聲稱「專為跑手而設」，4個特點幫助跑手「戴罩跑步」保持呼吸暢順，又能抗菌。 功效如何仍是未知數，定價則已發布。官網稱新品9月中上市，盛惠35鎊。

這款口罩經ASICS人體工學研究所（ASICS Institue of Sports Science）研發，ISS所長兼高級總經理原野健一（Kenichi Harano）表示：「跑手要戴口罩跑步，但又難找舒適的款式，所以我們研發這款口罩，以科技及獨有設計幫助跑手在訓練時保持呼吸。」

ASICS推出運動口罩，聲稱「專為跑手而設」，新品將於9月發售。（ASICS官網）

口罩名為ASICS RUNNERS FACE COVER，由ISS的科研人員、工程師及設計師研發製作，品牌總結了4大特點（按圖）：

品牌稱，這款口罩能減少跑手受飛沫傳播染病的風險，但未公布詳細醫學成效與數據。

口罩將於9月中發售，官網標價35鎊。

西班牙品牌Buff的運動口罩，三層結構，濾芯BFE 98%，預計8月開售。（Buff官網）

新冠肺炎疫情持續嚴重，加上香港近日爆第三波，「運動口罩」成為網友熱門搜尋，似乎運動口罩也將成為大家的日常裝備。在ASICS加入戰場前，市面已有不少運動訓練口罩，或與運動品牌有關的口罩，例如New Balance早於4月已生產口罩，Mizuno、Yonex、Uniqlo也生產口罩，早前Mizuno的口罩於日本更掀起搶購潮。

💡不同款式運動口罩（按圖）💡

+ 4 + 3 + 2

關於上述運動口罩的詳細資料或官網：

Buff口罩：https://www.buff.com/buff-filter-mask

Mizuno口罩：https://special.mizunoshop.net/

Yonex口罩：https://www.yonex.com/news/general/verycool-face-mask-reusable-mask-with-cooling-technology/

New Balance口罩：https://www.newbalance.com/making-ppe-face-masks/?ICID=404_REDIRECT_NEW#style=MSK003NB&size=M

橫濱灣星口罩：https://ec.baystars.co.jp/items/4573357379632

OTSO Think Sport口罩：https://en.otsosport.com/collections/productos-disponibles/Face-Masks

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府7月29日起推行新措施，暫至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限聚令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 上午5時至下午5時59分，餐飲處所堂食每枱不得多於二人，顧客人數不得超過全場座位一半

💡💡關於外科口罩的9件事💡💡

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💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡