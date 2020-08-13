【奪命車禍】跑友遇交通意外5個月第3宗　外出練跑7個安全錦囊

一名男子今晨（8月13日）於九龍塘歌和老街跑步時，被一輛旅遊巴撞斃，身分未明。 這是近5個月至少第3宗與跑者有關的交通意外。

今晨6時55分，一名男子於歌和老街對開跑步，在達康路交界被旅遊巴「撞飛」18米墮地，肩膀及頭部重傷，送院搶救，至8時37分不治。警方指死者年約60至70歲，事發時身穿鮮藍色跑衫、深色跑步短褲及黑色網面波鞋，頭戴深藍色帽，戴了啡色眼鏡。

他身上沒有手機及身分證明文件，有車匙及鎖匙，警方呼籲市民及目擊者提供相關資訊，電話3661 9058或3661 9000。

一名年約60至70歲的男子今晨於九龍塘捱撞不治，當時身穿跑步裝束，身上沒有身分證明文件，至今身分未明。（黃偉民攝）

意外詳情尚待調查，警方懷疑死者當時戴着耳機，聽不到車聲，懷疑橫過馬路時捱撞。至於旅遊巴當時是綠燈行駛，現正調查該車有否超速。上址車速限制為每小時50公里。

由4月至今，至少發生3宗與跑者有關的意外。4月9日晚，26歲工程師吳國興於大埔公路沙田嶺段近九龍水塘被私家車撞倒，吳重傷昏迷，翌日凌晨不治。5月11日晚，23歲黎姓男子於青山公路練跑，至汀九段6號、近油柑頭碼頭一段，疑一時貪方便跨欄橫越馬路，墮進5米深橋罅，昏迷送院。

外出跑步，必須留意周遭環境及路況，就算戴上耳機聽歌，也不要完全隔絕外界的聲音。跑步裝束也要留意，宜穿着螢光或反光衣裝，盡量令路人及司機容易辨識。

最基本的安全知識，卻最易為人忽略：

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在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月18日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

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