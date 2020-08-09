健身抗疫｜做掌上壓從四個秘技開始　操靚上身線條　更練協調反應

健身室繼續關閉，不知何月何日重開，加上跑步必須戴口罩，訓練方法大減。暫留家中亦有方法鍛煉肌肉，不妨溫故知新，由掌上壓做起，令上半身有足夠力量保持良好跑姿。 4種不同難度的掌上壓方法，從最基本開始，需要的不單是肌力，還有身體協調、反應和技巧。

掌上壓是無人不識的基礎體能動作，鍛煉到上身多組肌肉，對維持良好跑姿和體態很重要，但當中有些竅門未必人人注意，今次就附上短片，分成4個難度，由淺入深，溫故知新。

大部分人做掌上壓喜歡連續做20或30次，我們就建議每組10次，多做幾組，增加總數之餘，動作也暢順些，例如練5組，合共50次掌上壓。如果力量不足或女性，可以每組5次，做6組，合共30次掌上壓。

盡量壓得低些，直至有親吻大地的感覺。（區嘉俊提供）

1）基礎掌上壓．壓深練背

最基礎的掌上壓也可增添難度，就是把身體盡量壓近地面，這樣背肌可參與更多。如果肌力不足，兩手可放在高一點的外物，例如桌子，就較容易做到，但要注意角度不同，鍛煉的位置都略有不同。

2）慢落快上．控制節奏

掌上壓不是唯快不破，控制節奏更重要。大家不妨慢慢向下壓，然後一口氣推上，回到預備位置，再做下一次。記住是慢落快上，不是快落慢上，控制不好或體力不足，隨時頭部撞地。

3）高低手．手不長時間放地面

第一次做左手放高、右手放低的掌上壓，第二次轉成右手放高、左手放低，每做一下，轉換一次。這樣做不單可以刺激更多肌肉，還能讓雙手習慣離開地面，準備下一個難度的掌上壓。

4） 拍手掌上壓．集結上述技巧

彈起拍手掌上壓難不難呢？做到的自然說它容易，做不到就不知從可入手。其實竅門就在上述3種掌上壓中：先從基礎版本練好肌力，然後控制好節奏，而且習慣雙手離地，掌握好這三個要點，就能開始嘗試拍手掌上壓。

建議大家先落2次較淺的掌上壓，找穩節奏，第2次壓低後，順勢用爆炸力推起雙手，即是「快上」的加強版。抓緊兩手離地的時機拍手，最後慢慢回到下壓姿勢。做2次掌上壓才拍一次手，較容易捉緊節奏。這個動作略有風險，臉部容易撞到地上，大家要衡量自身能力，不要逞強亂試。

延伸閱讀：關於疫情爆發做運動

跳繩抗疫！ 過四關提升跑步能力 沒有運動口罩都能在家訓練

【新冠肺炎】室外必須戴口罩 跑步佩戴哪款口罩呼吸最暢順

留家抗疫讀書增值：4小時跑馬拉松其實唔難 總結日本教練課表的三個「不」

鄧洢玲與Aka示範挺胸修腿3式 宅在家變Fit在家

疫情外出跑步有危機 兩件小物三件事 有助減低風險

十件貼心防疫裝備 確保行山旅程更衛生

疫情復發要自保 在家運動「操肌」 為解封做準備

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 :賣文說跑

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞。

💡💡同場加映，了解體適能，讓自己變得更fit💡💡

+ 6 + 5 + 4

💡💡同場加映，Winter教練的疫下長跑課節方案💡💡

+ 2

💡💡同場加映，適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事💡💡

+ 5 + 4 + 3

💡💡同場加映，德州醫學組織評估日常生活風險（按圖）💡💡