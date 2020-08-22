千五跑手・ 努力練習　同時也要努力休息︱跑手接龍・121

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期琴弦跑手莊司暘留給千五跑手陳偉聰的話是：「Run with the wind together」！

年輕就是充滿幹勁。2017年，我讀大學二年級，入選1500米香港青年代表隊，當年最佳時間是4分5秒，與香港紀錄相差10秒。我相信繼續訓練就能打破香港紀錄，所以有團撲不熄的火，教練叫我用100%力去跑，我出夠200%，目標就是衝破關口。

陳偉聰（左）代表港青出戰香港城市田徑挑戰賽1500米。（受訪者提供）

年輕就是跌跌撞撞。同年11月，我參加一場15公里比賽，與香港青年紀錄相差9秒衝線，賽後回家休息，睡醒下床感到腳掌痛，最初以為過勞，小休後就繼續練，後來愈來愈痛，求診後方知是足底筋膜炎。

這是我第一次出現傷患，每朝起床都很掙扎，怕下床時會腳掌痛。如果痛，應該慢跑還是不跑？如果停止晨跑，進步會否愎了？如果跑，又應跑多久？

2018年大專越野賽，當日發揮很差，因為挨著痛楚訓練，練不好，僅以第11名完成比賽。（受訪者提供）

年輕就是咬緊牙關。2018年上半年有很多田徑賽，儘管有傷患，大部分時間都是忍痛練習，尤其後蹬，十分之痛。練跑後，熱敷、冷敷、伸展和訓練小肌肉等都有做，就是不願停跑，直至7月，為了參加11月的大專越野賽，才開始停練。休息3個月，傷勢無大礙，心懷熱誠回到田徑場，可惜，我太心急，沒有按步就班提升跑量，每周跑量達70公里。那場大專越野賽我以第11名完成，但第二次傷患出現，由足底筋膜炎延伸到IT Band 受傷（髂脛束症候群） ，走路都會痛。

努力練習，同時也要努力休息

成長是反省。第一次受傷，太心急復操，傷患看似好轉，但不按步引致第二次傷患。2019年，我減量、減重課，甚至停練3個月，主要練體能，也從書本學習跑步知識。過去努力練習，現在要學努力休息。原來停下來，才會認真思考跑步的意義，長跑如人生，不會一帆風順，不止向前衝，會有起跌，需要休息。

成長是勇氣。傷患困擾，眼看別人進步，擔心自己被拋離，未能回復昔日水平，父母更會擔心傷患有長遠影響，年紀大會行動不便，所以我都想過放棄。幸好，我有一班好隊友，無法練跑時都會收到關懷，讓我在一次又一次復跑，一次又一次停練中仍能堅持，只因不斷重新開始訓練並不可怕，可怕是沒有勇氣再次面對。

不斷重新開始並不可怕，可怕是沒有勇氣再次面對

現在是幸福。傷患好得七七八八，今年10公里和半馬拉松都刷新了最佳時間，分別是32分58秒和1小時12分鐘15秒，1500米都接近最佳狀態。雖然未至於很滿意，但我領悟到可以無憂無慮地跑步，已經是很幸福和奢侈的事。

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