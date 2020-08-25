新冠肺炎｜戶外運動口罩令周五解除　長跑教練提醒調整訓練要點

食物及衞生局局長陳肇始宣布，8月28日起，戶外做運動及到郊野公園可豁免「口罩令」。換言之，大家外出跑步，終於可以暫時脫下運動口罩或口罩膠架。 當然，疫情未止，應否繼續戴口罩跑步，大家自行判斷，但就算選擇「除罩跑」，有些事情還應遵守。

1. Winter教練：不要一除罩就上強度

戶外運動豁免戴口罩，對跑步人而言是喜訊，但國際田聯一級田徑教練徐弘泰（Winter）擔心跑友因此急促提升強度。他提醒：「口罩令放寬，呼吸比之前舒服多了，容易更出力跑。但大家不要即時設定許多訓練計劃，一下子提升強度和里數，就算之前只是短距離慢跑，都應根據之前的練習逐步提升，否則肌肉未必跟得上，容易受傷。」Winter直言，單從訓練角度而言，戴口罩跑當然效果稍遜，但始終疫情未止，口罩有助減低飛沫傳播風險，「故戴口罩練跑與否，跑手要多重考慮」。

國際田聯一級長跑教練徐弘泰。（資料圖片）

疫情之下外出跑步，就算沒有口罩令，都要留意這8件事：

+ 4 + 3 + 2

2. 記得帶備新口罩

就算跑步時不戴口罩，前往訓練及回家時也屬於「非運動時間」，應該佩戴口罩，減少飛沫傳播風險。所以大家外出訓練，記緊多帶新口罩在身。

3. 搓手液番梘紙隨身

除了口罩，練跑後應該立即清潔雙手。最方便的當然是搓手液，若嫌搓手液不夠乾淨，亦可使用番梘紙，乾手取出番梘紙，濕水便會起泡，當梘液使用。

除了搓手液，市面亦有番梘紙可使用，遇水便會融化起泡。（李思詠攝）

4. 選擇人少路線

戶外運動解除口罩令後，外出跑步人數可能逐漸回升，建議大家到人流較少的路線練跑。但要注意的是，人少路線也意味着路線難度不低（諸如各區長命斜），大家要量力而為。

5. 人少時間練跑

晨跑是不少跑友至愛，有的則選擇飯後較晚的時間才練跑，例如10時後，盡量避開人流。

佩戴訓練口罩練跑，你要多加注意：

+ 5 + 4 + 3

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6. 人少地方注意安全

人流稀疏，染病風險較低，但不要忘記注意自身安全。大家必須帶身分證和手提電話在身，以免遇到意外叫天不應叫地不聞；夜跑的話，建議穿著螢光衣物，好讓路人或司機辨識。

外出練跑安全事項（按此）