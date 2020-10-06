倫馬是虛擬　汗水是真實　記錄突如其來的馬拉松︱01跑記

突如其來的倫敦馬拉松虛擬跑，在跑界掀起一番熱浪，各大跑會集結於不同路線，自發提供水站，例如跑馬地馬場、吐露港、青山公路和大埔海濱公園等，我和隊友、同事選擇寶雲道，過程就要回到一個月前說起。

跑友在通訊群組傳來台灣跑手Jay的文章，他建議大家參加倫敦馬拉松虛擬跑，我們就一窩蜂報名，務求用最容易的方法獲得倫敦馬獎牌。

唔洗急唔洗快 最緊要善用大會規定

衝動過後，就要面對現實，42公里不能靠蠻勁完成。距離倫馬虛擬跑只剩一個月，我們的夏季訓練又以速度為主，里數偏低，部分隊友也未跑過馬拉松；時間短促，不足以調節狀態，儲夠里數應付全馬。

所以，善用大會限時24小時的規定變得相當重要，耐力不足的隊友，早上跑28至32公里，晚上就跑剩下里數。

我就是當中一員，早上跑28.2公里，晚上跑剩下的14公里，馬拉松當長課，順利完成。

隊友Dylan（左）早上跑了42公里，晚上再陪我（右）走14公里。（齊動LetzGoal相片）

說要跑到什麼成績前 先想想自己練了什麼

一個月時間，可以怎樣練好馬拉松？我覺得不能練好，就算是高手，都難以發揮最佳表現。始終訓練周期包括加量、減量和調節等階段，一個月時間，實在不足以完成上述，所以我為隊友安排課表時，主要按他們過去數月訓練，設定配速、增加里數和長課等，量不足也沒辦法，畢竟健康放在首位，不該為突如其來的虛擬跑受傷。

我也為自己設定課表，不過完成度和里數很低，9月只有150公里，是報了倫馬的隊友中最低。我間中就感到無奈，眾人中我在運動場地的時間最多，但角色問題，往往站在場地都不能完成自己課表或鍛煉體能，水平長期偏低，工餘時間也不空閒，人生果然充滿無奈。

不同地區的參加者都抵不住炎熱天氣，選擇在寶雲道跑算是明智了。（齊動LetzGoal相片）

馬拉松最緊要有相 齊動滿足跑友要求

香港天氣濕熱，我們選擇有樹蔭的寶雲道。這條路線欠缺補給，支援隊伍就發揮強大實力，7人車中放滿行李，再於車尾放滿水、生果、朱古力、能量飲品、豆腐花等，一個水站不夠，他們就在2公里外加設一個，水喝光了，他們就走2公里為我們添水。陪跑員更人強馬壯，閒閒地也跑了20公里。

支援隊伍提供的補給物資。（區嘉俊提供）

除了隊友，同事也在寶雲道設補給站，為過百名預先登記的跑友提供按摩槍、蛋白棒和清水等，最受歡迎一定是攝影服務，沿途有3位攝影師從不同角度為我們拍攝，跑友們都覺得相片很靚，口講無憑，大家直接看以下相片吧。

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