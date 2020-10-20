實測植物製造的Reebok跑鞋　功能不受影響　鞋領才是關鍵︱01測試

環保是大勢所趨，各大運動品牌推出環保物料製成的產品，Reebok就用了植物作為物料，製成Forever Floatride Grow。 跑鞋換上環保物料，性能沒受影響，唯獨鞋領欠缺彈性，令人擔心愈著愈闊。

01測試

測試産品：Reebok Forever Floatride Grow

測試內容：不同類型練習，包括2小時長課、節奏跑和慢跑，合共約60公里。

由鞋面到鞋底，物料都與植物息息相關。（Reebok提供）

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：★★★★☆

力量回饋：★★★☆☆

反應速度：★★★★☆

舒適度：★★★★★

透氣度：★★★★☆

簡介

近年，許多運動品牌將環保元素融入跑鞋，這次Reebok以Forever Floatride Energy為基礎，將物料大幅轉用環保物料，造成這款Forever Floatride Grow。

過去的環保跑鞋大都採用循環再造膠粒，Forever Floatride Grow就以植物做基調，由鞋面到大底都與植物有關，環保物料佔跑鞋物料最少50%。

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鞋面採用可生物降解物料的桉樹編織，中底是可持續生長的蓖麻籽製成，務求保持到Forever Floatride Energy 2.0 的緩震及回彈力。大底就用橡膠樹的天然橡膠，提供良好靈活度，也耐磨兼具抓地力。

按圖細看Reebok Forever Floatride Grow的詳細功能：

最有趣是用有防臭功能的藻類製成鞋墊。藻類在湖泊繁衍是一個污染問題，全球暖化更將問題加劇，生產商大量收集過量繁殖的藻類，取代石油製成鞋墊，為環保踏出一步。

試後感

這款跑鞋用Forever Floatride Energy做藍本，但物料大幅改為環保物料，所以能否保持到Reebok的跑鞋水準，是我測試重點。

我著它跑過2小時的長課，覺得中底緩震能力足夠，跑到後段都不覺得跑鞋愈跑愈硬、欠缺回彈，但它又不是ASICS GEL-KAYANO那種以緩震為首要的跑鞋，沒有相對較厚重的感覺，反而透氣度和靈活度都值得一讚。以之跑節奏跑，更能感受到跑鞋的靈活性，輕易隨腳掌屈曲，鞋楦前掌位置亦夠闊，十分舒適。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（10月20日更新）：

+ 8 + 8 + 8

經過多次路跑，完全不覺得Forever Floatride Grow的緩震、反應、力量回饋和舒適度比品牌的前作差，算是保持到Reebok跑鞋一貫水準。

與一般跑鞋最大分別的是鞋面，我喜歡Forever Floatride Grow的顏色和設計，日常生活都會穿著，不過跑鞋物料像麻質，彈性較低，有點擔心愈穿愈寛，導致快跑和轉彎時有扭傷危機。

基於物料彈力不足，跑了約60公里後，鞋領明顯變得較闊（如下圖），幸好暫時還是很舒服，也沒有扭傷，有進一步消息就在往後的文章分享。

跑了60公里，鞋領明顯變闊了。（區嘉俊攝）

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