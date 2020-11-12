跑鞋「藍籌」Hoka One One　新款ROCKET X長途戰步步穩︱01測試

Hoka One One可說是跑鞋界的「藍籌」，實力雄厚，質素穩定，中伏機會很低。今次推出新款碳纖維板跑鞋ROCKET X，繼續四平八穩，跑手跑個「大長途」，都沒問題。 碳纖維板跑鞋已進入戰國時代，各大品牌紛紛出招。《01測試》今回介紹ROCKET X之餘，順道比拼一下另外兩對結構與價格皆相近的碳纖維板跑鞋。

01測試

測試産品：Hoka One One ROCKET X

測試內容：慢跑、節奏跑和日常穿著

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：★★★★★

力量回饋：★★★★★

反應速度：★★★★☆

舒適度：★★★★☆

透氣度：★★★★☆

ROCKET X很輕，男裝9號只有約213克，跟樽裝蒜蓉差不多。（區嘉俊攝）

簡介

Hoka One One的定位有點特別，宣傳不算多，香港代言人又全是實力派，傳播率理應不及數家知名度極高的大廠。但每次有新產品推出，無論是路跑鞋，還是越野跑鞋，身邊都有朋友談論它。我更留意到，不少剛涉足行山的朋友，都會穿Hoka One One的越野跑鞋，普及程度相當。這跟品牌過去產品反映實力，且有潮流鞋款推出，兩者相輔相成有關。

這款ROCKET X，外型與早前推出的Carbon X相似，同樣是厚厚的中底夾住碳纖維板、鞋底呈弧形，鞋身寛闊，跑來穩定又夠推進力，但針對距離略有分別。同樣是男裝9號，ROCKET X重7.5安士（約213克）比Carbon X的8.7安士（約247克）略輕，原因與鞋款定位有關。ROCKET X針對馬拉松或以下距離，所以重視速度多一點，Carbon X就越長越見功架，甚至應付超長距離亦可，所以更重視緩震。

按圖細看Hoka One One ROCKET X的詳細功能：

兩款跑鞋定價相若，不是互相取代，跑友想二擇其一，不妨想想自己會不會參加超級馬拉松或環島跑那類長距離賽事。

試後感

早前右腳受傷，跑友D提議我穿Hoka One One的跑鞋，說它的跑鞋著地時穩定，緩震表現佳，推送力足夠。一周後，正好收到ROCKET X，立即穿上腳去鰂魚涌公園慢跑，及後在快活谷穿起它節奏跑，一試它是龍是鳳。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月12日更新）

+ 11 + 11 + 11

ROCKET X鞋身夠寛又夠輕，抬腿時感覺毫不費力，輕盈兼夠穩，不會左搖右擺。碳板鞋中底很厚和軟，緩震能力極足，長距離都能應付。碳纖維板有彈性，有向前推送力，快跑時游刃有餘。輕課、節奏跑和長課，ROCKET X都能駕馭，唯獨較明顯的弱點抓地力不夠強，不利短距離間歇跑。測試期間帶着傷患，腳痛在跑步練習後未有惡化。

單是上述試後感，我認為它不是浪得虛名，難怪宣傳上「事半功倍」，捧場客之多出乎意料。接下來，把兩對曾經測試的碳纖維板跑鞋，ASICS METARACER及New Balance FuelCell TC一併比較，讓跑友「課金」課得其所。

【細閱3對價格與規格相近的碳纖板跑鞋】（按圖放大）

ASICS METARACER : METARACE中底較薄，發力比ROCKET X輕鬆容易，有利短至中距離快跑，例如間歇跑，但緩震能力較低，長課時足部較易疲倦。如果是跑手的練習模式是跑量高、多長課，及集中於馬拉松賽事，我會推薦四平八穩的ROCKET X。

METARACER復興傳統快鞋 品牌首碳纖板跑鞋有驚喜

New Balance FuelCell TC : 這款跑鞋跟ROCKET X的優點非常相似，著地時穩定、緩震和推送力表現均相當好，所以用途都相似。如果稍為細緻分析，我覺得FuelCell TC推送力略為強一點，考驗速度的練習相對適合，ROCKET X緩震能力高一些，有助跑手在較長途程練習中延緩疲勞感覺。總括而言，兩款鞋性能相近，選擇哪一對，視乎跑手重視哪一項多些。

New Balance全新碳纖維板跑鞋 直路易加速跑彎要留神

鞋無完美，碳纖維板跑鞋都有不同特色，跑友選購前了解自己需要，試清試𣐌，就能更容易「人鞋合一」。

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