【鄺嘉仕．跑遊老香港】穿越樓梯街時光旅途　踏上華人升龍道

香港有一條街全以樓梯組成，名符其實的「樓梯街」(Ladder Street)。南北走向的樓梯街在上環，由皇后大道中開始，往山上至堅道完結，總共316級，上升約 60 米。 今天不少上環中半山居民，以樓梯街為主要通路。但在昔日，它不只是通路，更是香港早期華人，從基層市民晉身達官貴人的「青雲路」！ 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

根據古物古蹟辦事處資料，樓梯街在 1841 至 1850 年間興建而成，2009年列為一級歷史建築。1845年的香港地圖，樓梯街由皇后大道接上高於荷里活道以南的山坡，文武廟在內的所有建築仍未興建。5年之後的地圖，樓梯街已連結至堅道，荷里活道及堅道之間漸漸出現建築物。

香港島本是山嶺為主，移山填海才有今日光景。開埠初年，城市規劃如開發梯田，將斜坡剷平變成台，兩邊建築樓梯上落。1842年，剛剛入主的港英政府先開闢東西走向的皇后大道及荷里活道，再開闢貫通南北的街道。這些街道現時仍滿佈上環一帶，以樓梯街最為「原汁原味」，花崗石板、護土牆、樹牆及石護欄等，仍然可見。

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樓梯街這條路徑，適合跑，更適合行，因為很多香港故事值得細味。

1841年，英軍登陸水坑口佔領香港，開發維多利亞城，需要勞力建屋修路，吸引人口遷入。開埠初年，華人聚居「市場地段」，港島的華人由七千多人上升至1.9萬人。同年，港英政府將鴨巴甸街以東發展為歐裔人士聚居地，原本居住於「上市場」（嘉咸街及卑利街一帶）的華人被迫遷到「中市場」（大平山區）。根據1845年統計，全港有388 間華人商店，開設在太平山區內的就有121間，可見以樓梯街為中線發展的太平山區，商業早已十分發達。

橫街窄角都有故事，誰想到弓絃巷百多年前開滿「大檔」。

「發財埋便」弓絃巷 開埠基層華人落腳點

樓梯街北面起點在皇后大道中，經過公廁後左面第一條橫街「弓絃巷」。和右面「摩羅上街」的多姿多彩相比，現時的弓絃巷內沒有民居，沒有燈火。但翻查19世紀早期的報紙，這裏曾經熱鬧，因為華人開設非法賭檔，印證這裏是基層華人聚集處。

這些華人來自廣東各地，普遍不懂英文及香港法律。無法無天卻「無王管」，因為歐裔官員及印度裔警察亦不懂中文及華人的生活習慣，雙方盡量河水不犯井水。港英政府如其他殖民地，為方便管治，和少數當地精英及代表組織合作，間接管治。但當時在港華人參與的組織，不是宗親會山頭太多太散，就是秘密社團不好合作。於是，廟宇組織成為當時港英政府主要的合作對象。

一條樓梯街，宛如時光隧道。眼前的文武廟，以前功用不止求神拜佛。

文武廟排難解紛 求神也求人

沿樓梯街直上多一個街口便是荷里活道，對面便是法定古蹟「文武廟」。文武廟在1847年由兩位華人富商倡建，共祀文昌和關帝，一直得到太平山區街坊，包括一批華人富商組成的廟宇值理會支持。這裏及後發展成早期華人權力及仲裁中心，服務社會，更被港英政府視為華人代表，協助收集華人意見，亦協助港英政府與清政府溝通。當時港英政府對這些華人代表要求不高，只要肯負擔維持區內穩定的工作，就算他們仍與清朝政府有一定的聯繫，或以清朝功名或官職作招徠，港英政府亦不太介意。

紅磚建築在香港已經相當少見，跑過基督教青年會會所，不妨停下看清楚。

「番書仔」主意 曾經先進的「紅磚會所」

離開文武廟，繼續上行，右面的高大紅磚建築相當吸引，這是香港中華基督教青年會必列者士街會所，亦是法定古蹟。建築物於1918年落成，當時是全香港第一間擁有室內運動場、室內游泳池、大禮堂及健身室等的公眾會所。著名作家魯迅先生曾於1927年在此演講，介紹其「新文化運動」的思想。

為何這間會所在百多年前，較其他文化場所先進？看看正門右側有一塊落成捐款芳名碑，看看上面刻著華人的名字，就有答案。他們差不多全是基督教徒，曾在外國工作或留學，認識先進思想與專業知識，更重要是擁有優異的英語能力。他們是四大百貨公司的創立人、大狀師及洋行買辦等等，是有新思想及世界觀的基督徒，懷著基督教青年會當時的標誌，紅色等邊三角形，所代表身、心、靈三個重要的做人元素，成為了早期華人精英的一份子。

在樓梯街與堅道交界往西望，何東的「紅行」就在現時公園位置的上方。

香港「大佬」何東爵士 消失了的「紅行」

繼續往上走，樓梯街的盡頭是堅道，但華人精英的盡頭，遠遠未到。大家在樓梯街與堅道交界右前方望去，公園的上方就在香港「大佬」何東爵士居所「紅行」舊址。1897年，35歲的何東建成佔地超過125,000平方呎的紅行，有龐大的花園，加上何東的名聲，令紅行成為中外名人紳商聚頭好地方。清朝戊戌變法失敗而出走的康有為，英國大文豪蕭伯納，中國戲曲大師梅蘭芳，英國喜劇泰斗差利卓別靈，都在這裏留下足印。

何東爵士是突破1888年「歐人住宅區保護條例」，居住堅道以上的華人。外籍商家眼中，他是懂得和華人世界做生意的代理人。港英政府眼中，他是懂得和他們打交道的華人代表。何東爵士之所以成功，最主要是他雖然是混血兒，卻不自認歐籍人士，亦不自稱中國人，反而多以「香港人」自居，遊走中西之間，左右逢源。

跑到終點，回頭一望這條樓梯街，用來鍛煉大腿肌力也不錯。

回程繞遠路 走過香港殖民史原點

回程可以走另一條滿是樓梯的下山路，首先沿樓梯街與堅巷交界的無名樓梯，直接走到居賢坊及普慶坊交界，觀賞另一所法定古蹟，香港醫學博物館，再向前沿普慶坊一直走到磅巷右轉，沿長樓梯落到荷里活道轉左，在經過水坑口街口過馬路繼續向前，就會走到荷李活道公園，重溫 180 年前英軍登陸佔領香港的一段歷史。面向「公共廁所」的右側有個出口出「竹連里」右轉，就可跑過橫越水坑口街的天橋，沿摩羅下街見到樂古道公廁左轉再落樓梯，就可以回到我們的出發點——上環體育館了。

《跑遊老香港》 - 上環樓梯街路線簡介

+ 9 + 9 + 9

長度：約1.2公里 （來回） / 約2公里 （走荷里活道公園回程） 難度：1（1-5，5為最高） 貯物及洗澡地點：上環體育館 補給：上環體育館，樓梯街及堅道交界有士多。 前往方法： a. 鐵路：港鐵港島線上環站下車A2出口往西行約5分鐘 b. 公營巴士：大部分以港島西區作終點站而行經皇后大道中的巴士 (如3，4，7，10，37A，101及104等)，在「上環文娛中心」站下車，過馬路即達 小貼士： 1.路線以樓梯為主，小心跑動。 2.起點上環體育館在上環市政大廈最高2層，更衣室在12樓，借用儲物櫃手續須在入門口轉右盡頭的櫃位辦理。 3.文武廟原公所現正擺放先人靈位，請保持尊重，並不要拍照。 4.青年會正維修，大家小心出入及影響大家欣賞其外在建築之美。而建築物內部則因正在使用的關係，一般不對外開放。

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作者鄺嘉仕

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】