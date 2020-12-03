產後修身｜餵完母乳胸部走樣非必然　練好兩組肌肉抗下垂

上回《紅人健身》探討過產後的恢復運動，今回繼續。今回主角卡卡兒，2019年初生了一名小女孩，現在已是性感辣媽，身材不比產前遜色。 身材走樣往往是準媽媽和媽媽擔心的事，其中一大疑問，就是產後餵人奶，胸部會變漲。但餵完奶後，胸部會否變得比產前「縮水」或下垂？有請婦產科醫生解說。

卡卡兒不單是健身教練、TRX教練和拳擊教練，還參加過健美比賽，身材驕人。不過，這非得天獨厚，卡卡兒開始健身前，並非突出：「我健身理由很簡單，就是為了享受美食和穿漂亮衣服。」

簡單的原因，配合不簡單的恒心和自我要求，讓她成為一名健身網紅。

生小朋友後，卡卡的胸部仍然很美。(卡卡 IG截圖）

上年年初（2019年），她踏入人生另一階段，生了小女孩。「金剛芭比」變身辣媽媽，極速修身，身材仍然火辣。很多準媽媽和媽媽擔心的胸部縮細和下垂，在卡卡兒的照片所見，她既有餵人奶，身材並無走樣。

到底餵人奶後，胸部縮細和下垂，是否有科學根據？《紅人健身》邀請了婦產科醫生羅遠瞻解答。

按圖細看，卡卡兒的運動和生活照片：

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羅遠瞻解釋，產後女性胸部會漲起，比產前大，「因為胸部主要由乳腺和脂肪組成，平常女性乳腺不會活躍，但產後幾天，身體就會開始上奶，而乳腺負責造奶，所以發脹，所以胸部發脹，變得比以前大」。

媽媽向嬰兒餵人奶，無論是直接餵哺，還是用集乳器放入奶瓶，乳腺都會持續活躍。胸部尺寸都會較產前大，停止餵人奶，進而「收奶」，胸部不會再脹。羅遠瞻提醒有一點要注意，「不再餵人奶後，胸部不單細過產後，還會細過懷孕時，皆因懷孕期間，雌激素都影響胸部增長而變大」。故此，停奶後，胸部徹徹底底地打回原形，但不會更細。

那麼停奶後，胸部會下垂嗎？

卡卡兒選擇了餵人奶。(卡卡 IG截圖）

羅遠瞻說：「餵完人奶，胸部形狀會不會改變和下垂，受多個因素影響，例如懷孕期間體重增長多少、懷孕前胸部大小、身體質量指數（BMI）、年齡、生產次數等影響，不能一概而論。但胸部靠數條韌帶拉住，正常來說，更年期才會鬆掉。」

沒有科學確認哪一方法，必定可以防止胸部下垂。坊間有些特製胸圍表示預防下垂，但未能確定是否有效。羅遠瞻建議媽媽們盡量餵人奶，「概論而言，餵人奶是利多於弊，如非有特別原因，就餵吧」。他建議媽媽餵哺母乳時，吃得有營養、補充足夠水份和戒煙。

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卡卡兒與親女合照，體態健美（卡卡兒IG）

有關改善胸下垂問題，我們亦請教健身教練利國宏（Ryan），「胸部前方由乳腺和脂肪組成，並非肌肉，所以要從在胸部後方的胸肌，以及背肌入手」。他強調，女性都有胸肌，只是胸肌前方多了乳房，所以可用健身動作「飛鳥夾胸」，張開雙臂伸直後拉向胸前，鍛煉胸肌，並讓胸部脂肪看來較集中，配合「划船」動作練背肌，讓背部有足夠肌力，挺起胸部。

最後提醒各位準媽媽與新媽媽，產後最初期運動以恢復身體為先，不宜操之過急。每次逐少加強運動強度之前，都宜向醫生查詢身體狀况，判斷能否應付才加強訓練。

有關產後恢復運動，可參考上一篇《紅人健身》：台灣辣媽產後極速修身秘訣 跟足4部曲回歸美好身段

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