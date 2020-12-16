東區｜區嘉俊：報攤書刊消失了　我仍然繼續跑｜跑向18區

路邊的報攤曾是人們放慢腳步的理由。可惜，時代巨輪推進，再也留不住架子上的刊物和駐足的路人。 區嘉俊（Maverick）跑畢鰂魚涌公園，在北角碼頭折返回家，經過太安樓地下的兩檔報攤，慨嘆一切都變得不一樣，唯獨他路過總會望望報攤的習慣依舊。從這裏，我們說起轉變，那是關於東區、生活、跑步。 攝影：李澤彤 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

區嘉俊，自小住東區，從沒搬離。（李澤彤攝）

「我以前會看本地漫畫，追看不同雜誌，現在沒有香港漫畫，雜誌也所剩無幾。我還會慣性看看報攤的東西，但不再是那種感覺了。這樣有點婉惜。」

Maverick家住西灣河，太安樓地下的兩間報攤，是他每次練跑後回家的必經之路。下班繁忙時段，人們來去匆匆，報販安靜坐在一旁看報紙，好像格格不入？但他知道，有些轉變無可避免。

太安樓附近的報紙檔，見證人們成長，記錄社區變遷。（李澤彤攝）

區嘉俊是個切切實實的「東區人」。小時候住在柴灣大潭道的山坡上、外號「興民山莊」的興民邨。從屋邨幼稚園、到山腰的明德小學、再到山腳的張振興伉儷書院，他一直沒離開那個山頭。

2005年之前，興民邨一直是全港海拔最高的公共屋邨，景觀媲美半山豪宅。可是，住「豪宅」都有煩惱，邨裏曾經連酒樓、茶餐廳都沒有，只得文具舖、補習社和一兩間便利店與超級市場，「其實算是好住，但就是不夠方便」。沒有點對點的交通也是一大不便，那時候，Maverick回家只能在柴灣轉乘，預計交通時間也是門學問，那些年的小伙子，只能羨慕太古城的便捷。

那些年的小伙子，只能羨慕太古城的便捷。（李澤彤攝）

後來他為了消磨時間開始跑步，最深刻的始終是「住喺山上好難練跑」。那時候他都跑「柴灣斜」，來回山頭只有斜路，完全沒有平路。「落斜很快，一下子就落就到柴灣，到了柴灣可以繼續跑平路才折返，今天的我當然可以視跑斜為練跑一部份，但那時我單是落斜就覺得很吃力，更遑論要跑上斜回家？因此，我更嚮往居住在有平路的地方。」中學畢業後，Maverick跑步次數增加了，除了柴灣斜，還會特意乘車到鰂魚涌公園跑。

從東區看九龍是獨一無二的

大人了，有能力自置居所，Maverick從沒打算搬離東區，他選擇住在西灣河。毗鄰地鐵站，樓下就是電車路與巴士站，不用再因為要計算多一程車的時間而大失預算。更重要的是，住所距離鰂魚涌公園只是大約十分鐘的路程，而且能夠借機享用太古城的一切配套，算是滿足年少時的心願吧。

鰂魚涌公園裏，他在垂釣。（李澤彤攝）

實在不能小覷維港水域。（李澤彤攝）

現在，Maverick最經常跑的仍然是鰂魚涌公園，一整段的平路，特別適合輕鬆跑。「單是由鰂魚涌公園出及，已經可以跑到很遠，現在跑至北角碼頭，感覺比以前更順暢好跑。」鰂魚涌公園裏的一段寵物公園於2012年落成，好讓跑手們跑到廉政公署大樓，再穿過北角汽車渡輪碼頭遊樂場，到達北角碼頭。每次跑這路線，區嘉俊必定會「打卡」，「從東區看過去九龍的景色是獨一無二的，特別是黃昏與夜景」。

公園另一隅，他在跑步。（李澤彤攝）

社區在變 跑步習慣如昔

東區的配套變得比以前更多更完善，區嘉俊的跑步習慣依然如昔。現在的他不會執着於比較柴灣與西灣河的好壞，反而值得高興的是，自己能有多一個選擇。他間中都會因為練斜而重返柴灣斜，「耀東邨後有個上落斜的半圓路，然後跑上柴灣斜，再跑落鰂魚涌公園」。

他直言「有得揀」很重要，「東區是平路斜路應有盡有」：「回想過去，斜路是唯一選擇，要跑平路就一定要乘車到鰂魚涌公園，或是柴灣公園，然後就會產生種種瑣碎的顧慮。現在卻可選擇跑平路或斜路，加上現在出門走五分鐘就能開始跑，時間也更好控制。」

【跑向18區．東區】區嘉俊。（李澤彤攝）

【跑向18區．東區】區嘉俊。（李澤彤攝）

自小在東區長大，除了太安樓報攤那些「消失的書刊」，這裏的「變」，Maverick感覺都是好的——不論是自己的搬遷還是社區的變遷。他讀過的學校、常去的地方如太古城、太安樓，依然存在，「街上的面孔或許只是變老了，卻沒有陌生的感覺。將來即使再搬，我想我都會選擇東區」。

一路走來，Maverick踏遍東區角落，跑步的眼光拓闊了，每一步都是他見證東區變遷的印記，同時亦讓他找到繼續喜愛這裏的原因。

延伸閱讀．第二集：

東區｜從斜路到平路的練跑路線 夾雜新與舊的社區情感｜跑向18區

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索

【跑向18區．東區】區嘉俊。（李澤彤攝）

【跑向18區．東區】區嘉俊。（李澤彤攝）

【跑向18區．東區】區嘉俊。（李澤彤攝）

【跑向18區．東區】區嘉俊。（李澤彤攝）