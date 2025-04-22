跑鞋2025｜ASICS Under Armour稱王封后　膺波士頓馬拉松冠軍跑鞋

2025年波士頓馬拉松男、女子冠軍John Korir和Sharon Lokedi創出歷史。前者繼承兄長Wesley於2012年封王的步伐，成為史上首對同樣奪過「波馬」錦標的兄弟；Sharon Lokedi則以2小時17分22秒打破女子場地紀錄，用雙腿將名字寫進史冊。

兩名冠軍跑手穿上哪雙跑鞋應戰？大熱門adidas和NIKE雙雙「倒灶」，ASICS Metaspeed Sky Paris和預計明年才上市的Under Armour Velociti Elite 3成為今屆波馬的贏家。



John Korir的兄長Wesley以2小時12分40秒成為2012年的波馬冠軍；13年後，比Wesley年輕14歲的John Korir以2小時04分45秒封王，是波馬史上第二快時間，這個冠軍也令兩人成為歷來首對一同贏過波馬的兄弟。

跑鞋2025｜John Korir和Sharon Lokedi分別以ASICS METASPEED SKY PARIS與Under Armour Velociti Elite 3贏得波士頓馬拉松。（Getty Images）

John Korir是ASICS旗下運動員，去年以2小時02分44秒贏得芝加哥馬拉松冠軍，開始備受注目。來到人生第二場「六大馬拉松」，他穿上ASICS METASPEED SKY PARIS上陣，再次掄元。METASPEED PARIS是ASICS旗下最高級別的競速碳板賽鞋，針對去年巴黎奧運而誕生，SKY適合步幅跑手，METASPEED EDGE PARIS則適合着重步頻的跑手。

跑鞋2025｜METASPEED SKY PARIS是ASICS旗下頂級競賽碳板鞋。（Getty Images）

女子組方面，Sharon Lokedi繼去年紐約馬拉松後，再次穿上Under Armour Velociti Elite 3的原型上陣。Velociti Elite 3預計2026年才公開發售，但在去年跑鞋零售大型業界活動The Running Event（TRE）放在膠箱內供人參觀。根據網上資料，Velociti Elite 3跟第二代相比，最大分別是棄用Supercritical FLOW一體式鞋底設計，跑鞋重量由8.5安士減至7.7安士；中底則是品牌旗艦中底HOVR+，配合全掌碳板，集合推進、回彈與緩震功能。

跑鞋2025｜Sharon Lokedi愈戰愈勇。（Getty Images）

跑鞋2025｜Under Armour Velociti Elite 3。（Getty Images）

至於今屆波馬亞軍和季軍的跑鞋，由瑞士品牌ON贊助的女子組亞軍Hellen Obiri穿上Cloudboom Strike LS系列，季軍Yalemzerf Yehualaw穿上NIKE Alphafly 3。男子組的坦桑尼亞跑手Alphonce Felix Simbu和肯尼亞的Cybrian Kotut鬥到難分難解，兩人同樣穿上adidas最強的PRO EVO 2，完賽時間同樣是2小時05分04秒。

跑鞋2025｜波士頓馬拉松女子組亞軍Hellen Obiri穿上ON的Cloudboom Strike LS系列。（Getty Images）

跑鞋2025｜波士頓馬拉松女子組季軍Yalemzerf Yehualaw穿上NIKE Alphafly 3。（Getty Images）